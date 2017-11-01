Большегрузы в Белгороде заставят надеть противогололёдные цепи

Также в Белгороде в 2017 году пять дорожных участков оснастили «лежачими полицейскими». В настоящее время 15 пешеходных переходов продолжают оборудовать дублирующими знаками над дорогой, а также знаками с флуоресцентной окантовкой, чтобы они были заметны в любое время суток и в любой сезон.