Большегрузы в Белгороде заставят надеть противогололёдные цепи

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, не имея возможности заехать на гору или безопасно спуститься с неё, крупногабаритная техника часто создаёт транспортные заторы зимой. Поэтому с наступлением холодов на въезде в город будут проводить рейды: водителям расскажут о необходимости иметь цепи противоскольжения и проверят шины на соответствие погодным условиям.
Также в Белгороде в 2017 году пять дорожных участков оснастили «лежачими полицейскими». В настоящее время 15 пешеходных переходов продолжают оборудовать дублирующими знаками над дорогой, а также знаками с флуоресцентной окантовкой, чтобы они были заметны в любое время суток и в любой сезон.