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Большегрузы в Белгороде заставят надеть противогололёдные цепи

1 ноября 2017, 16:40
Это необходимо для безопасного подъёма автофур и их спуска с горы во время гололёда.

Как сообщает пресс-служба администрации Белгорода, не имея возможности заехать на гору или безопасно спуститься с неё, крупногабаритная техника часто создаёт транспортные заторы зимой. Поэтому с наступлением холодов на въезде в город будут проводить рейды: водителям расскажут о необходимости иметь цепи противоскольжения и проверят шины на соответствие погодным условиям.

Также в Белгороде в 2017 году пять дорожных участков оснастили «лежачими полицейскими». В настоящее время 15 пешеходных переходов продолжают оборудовать дублирующими знаками над дорогой, а также знаками с флуоресцентной окантовкой, чтобы они были заметны в любое время суток и в любой сезон.

#Новости#Зима#Администрация#Пешеходный переход#Лежачий полицейский#Большегрузы#Гололёд#Город
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