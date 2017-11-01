Bel.ru
ГлавноеВсе новости

2500 человек выбирали имена для рысят в зоопарке Белгорода

1 ноября 2017, 14:39
Самыми популярными кличками стали Веня и Феня, Руся и Муся, Руза и Рошаль, Яша и Уня.

В сентябре минэкологии Московской области подарилоБелгородскому зоопарку двух рысят. В течение октября жители Подмосковья предлагали прозвища для котят и голосовали за них в интернете. Всего предложили 70 вариантов имён, 5 из них вышли в финал.

Больше всего голосов набрали имена, придуманные школьницей из Коломны Таисией Имханицкой. Победительница отправится на экскурсию в Белгород и получит подарок от партнёров.

Награждение пройдёт в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. На нём в торжественной обстановке и объявят имена рысят, набравшие максимальное количество голосов.

#Новости#Пешеход#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18