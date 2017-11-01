2500 человек выбирали имена для рысят в зоопарке Белгорода

В сентябре минэкологии Московской области подарилоБелгородскому зоопарку двух рысят. В течение октября жители Подмосковья предлагали прозвища для котят и голосовали за них в интернете. Всего предложили 70 вариантов имён, 5 из них вышли в финал.
Больше всего голосов набрали имена, придуманные школьницей из Коломны Таисией Имханицкой. Победительница отправится на экскурсию в Белгород и получит подарок от партнёров.
Награждение пройдёт в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства. На нём в торжественной обстановке и объявят имена рысят, набравшие максимальное количество голосов.