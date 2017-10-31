Новые штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов, начнут действовать со следующей недели

Если водитель не уступит дорогу пешеходу или велосипедисту, его оштрафуют на 1500–2500 рублей. Однако максимальную сумму водитель заплатит, если его остановил автоинспектор. Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, обойдутся в прежние 1500 рублей. Штраф также можно уменьшить в два раза, оплатив его в 20-дневный срок.
При этом эксперты отмечают, что из текста ПДД не совсем понятно, что значит «уступить дорогу», а камеры фиксируют нарушения, даже если векторы движения машины и пешехода не пересекаются. В автоинспекции на это заметили, что аналогичные правила ФРГ предписывают «пропускать пешехода», и немецкие водители следуют им, не ища оправдания нарушения.
Сегодня на пешеходных переходах происходит треть всех аварий с участием «безлошадных» граждан. За три квартала текущего года в России сбили 11,8 тысяч пешеходов, на 2,7% меньше чем в тот же период 2016 года. Число погибших снизилось на 11,6%, до 624 человек, пишет «Российская газета».