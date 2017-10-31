Новые штрафы для водителей, не пропускающих пешеходов, начнут действовать со следующей недели

При этом эксперты отмечают, что из текста ПДД не совсем понятно, что значит «уступить дорогу», а камеры фиксируют нарушения, даже если векторы движения машины и пешехода не пересекаются. В автоинспекции на это заметили, что аналогичные правила ФРГ предписывают «пропускать пешехода», и немецкие водители следуют им, не ища оправдания нарушения.