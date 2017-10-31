Нового атамана регионального казачьего движения избрали в Белгороде

Нового атамана уже поздравил заместитель председателя областной Думы Сергей Литвинов. Зампредседателя отметил, что сегодня одна из основных задач в деле белгородского казачества – войти в государственный реестр. Также он поблагодарил первого атамана области Геннадия Колочко, который занимал этот пост с 2010 года, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.