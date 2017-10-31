Нового атамана регионального казачьего движения избрали в Белгороде

Атамана выбрали в IX отчётно-выборном Круге регионального отделения войскового казачьего общества «Центральное казачье войско».
Юрий Владимирович Хлудеев окончил Ростовскую школу МВД России. После службы в армии пришёл на службу в ОВД. За 30 лет дослужился до заместителя начальника регионального УВД по Белгороду. 12 лет работал начальником милиции общественной безопасности. До момента избрания был директором Ассоциации частных охранных организаций Белгородской области.
Нового атамана уже поздравил заместитель председателя областной Думы Сергей Литвинов. Зампредседателя отметил, что сегодня одна из основных задач в деле белгородского казачества – войти в государственный реестр. Также он поблагодарил первого атамана области Геннадия Колочко, который занимал этот пост с 2010 года, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.
Фото пресс-службы Белгородской областной Думы