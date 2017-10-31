Интернаты для талантливых детей откроют во всех регионах России

Центры будут работать круглый год в режиме интерната. Дети будут приезжать на смены на 14-25 дней. Одновременно в школе смогут находиться до 300 учащихся: до 100 человек по каждому направлению. Дети будут учиться в группах до 12 человек. Чтобы выявить одарённых детей, в регионах разработают новую схему отбора, так как не все способные ребята участвуют в олимпиадах и конкурсах.
В каждый центр примут до 100 педагогов: по одному на трёх воспитанников. Педагоги пройдут обучение в центре «Сириус». Эта организация также предоставит методические материалы и разработает систему очно-заочного обучения, пишет «Российская газета».
Напомним, образовательный центр «Сириус» в Белгороде может появиться на базе инжиниринговой школы НИУ «БелГУ».