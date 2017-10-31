Интернаты для талантливых детей откроют во всех регионах России

Центры будут работать круглый год в режиме интерната. Дети будут приезжать на смены на 14-25 дней. Одновременно в школе смогут находиться до 300 учащихся: до 100 человек по каждому направлению. Дети будут учиться в группах до 12 человек. Чтобы выявить одарённых детей, в регионах разработают новую схему отбора, так как не все способные ребята участвуют в олимпиадах и конкурсах.