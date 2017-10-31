«А с виду приличные люди» из Белгородэнерго стали победителями IV Фестиваля КВН ПАО «МРСК Центра»

Белгородские энергетики своё выступление начали с весьма актуального в год борьбы с потерями номера, в котором продемонстрировали неординарный и весьма успешный способ работы с должниками и по итогам которого заработали свой первый максимальный балл. В конкурсе «Техническое задание» ребята представили инновационные разработки для СИЗ и снова сорвали овации зала. Публику развеселили способы модернизации костюма электромонтёра и его полного перевоплощения в супергероя. Здесь также белгородцы превзошли соперников. В музыкальном домашнем задании команда опять-таки довольно успешно шутила о внедрении инновационных разработок в производство.