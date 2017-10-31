«А с виду приличные люди» из Белгородэнерго стали победителями IV Фестиваля КВН ПАО «МРСК Центра»

Победителем единогласно признана команда филиала Белгородэнерго, вице-лидером – Тверьэнерго, замкнули тройку призёров КВНщики из Орёлэнерго.
В этом году игры весёлых и находчивых энергетиков проходили под лозунгом «Инновационный путь к 2020». Сборные состязались в приветствии на тему инноваций, «Техническом задании», где предлагали различные варианты модернизации средств индивидуальной защиты, и музыкальном домашнем задании «Революция, электрификация, инновация…».
«В этом году тема конкурса была достаточно сложной, но команды справились блестяще, — отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом и организационному проектированию ПАО «МРСК Центра» Инна Громова. — Уже виден профессионализм, прослеживается умение тонко и грамотно подметить разные стороны нашей жизни. Нам непросто было оценивать такую сложную тему, как инновации, и тем приятнее констатировать, что все команды справились».
Белгородские энергетики своё выступление начали с весьма актуального в год борьбы с потерями номера, в котором продемонстрировали неординарный и весьма успешный способ работы с должниками и по итогам которого заработали свой первый максимальный балл. В конкурсе «Техническое задание» ребята представили инновационные разработки для СИЗ и снова сорвали овации зала. Публику развеселили способы модернизации костюма электромонтёра и его полного перевоплощения в супергероя. Здесь также белгородцы превзошли соперников. В музыкальном домашнем задании команда опять-таки довольно успешно шутила о внедрении инновационных разработок в производство.
Подводя итоги фестиваля, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» Александр Пилюгин отметил высокий уровень подготовки всех команд: «Хорошо, что жюри было разноплановым, — начиная от технических руководителей до людей, которые работают с молодёжью и студентами. Однако хотелось бы, чтобы тема инноваций была шире представлена в игре команд. Командные выступления мы оценивали с точки зрения соответствия главной теме фестиваля: насколько прозвучавшие шутки могли бы сплотить коллектив и направить его на выполнение заданной цели. Такие выступления весьма полезны и будут привнесены в наш огромный 52-тысячный коллектив!»
В этом году ребята сделали мощный рывок вперёд. В награду всем членам команды «А с виду приличные люди» из Белгородэнерго председатель первичной профсоюзной организации ПАО «МРСК Центра» Виктор Аблёзгов вручил билеты на финал высшей лиги КВН в Москве.