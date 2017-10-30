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Ветераны Стойленского ГОКа побывали на экскурсии в княжеском дворце

30 октября 2017, 15:00
Бывшие работники крупнейшего предприятия региона, входящего в Группу НЛМК, посетили усадьбу Марьино – дворцово-парковый комплекс, основанный князем И. И. Барятинским в XIX веке.


Как сообщает пресс-служба комбината, участники экскурсии осмотрели центральный корпус дворца, погуляли по ландшафтному парку, побывали в домовой церкви и музее, где им рассказали об истории и владельцах дворца. Поездку в Марьино для ветеранов и пенсионеров СГОКа организовала администрация комбината совместно с Советом ветеранов.

Стойленский ГОК не первый раз организовывает экскурсии для бывших работников комбината. И каждый раз мы получаем много положительных эмоций и ярких впечатлений, открывая для себя новые интересные места, памятники архитектуры и исторические факты. В этом году мы уже побывали в музее-заповеднике Дивногорье, съездили в Прохоровку на Третье Ратное поле России, посетили святые места – Курскую Коренную пустынь, Спасительный град «Иерусалим Новый» в Валуйках. Ольга Киреева председатель Совета ветеранов Стойленского ГОК

Поддержка бывших работников – одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Сегодня Совет ветеранов комбината объединяет более трёх тысяч человек. Для них предприятие организует познавательные экскурсии, тематические встречи, концерты, спортивные турниры.

В 2017 году для ветеранов предприятия разработана специальная программа, которая предусматривает поездки по святым местам и историческим достопримечательностям, участие в спортивных состязаниях и других массовых мероприятиях.

#Новости#Стойленский ГОК#Общество
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