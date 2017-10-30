Ветераны Стойленского ГОКа побывали на экскурсии в княжеском дворце

Стойленский ГОК не первый раз организовывает экскурсии для бывших работников комбината. И каждый раз мы получаем много положительных эмоций и ярких впечатлений, открывая для себя новые интересные места, памятники архитектуры и исторические факты. В этом году мы уже побывали в музее-заповеднике Дивногорье, съездили в Прохоровку на Третье Ратное поле России, посетили святые места – Курскую Коренную пустынь, Спасительный град «Иерусалим Новый» в Валуйках. Ольга Киреева председатель Совета ветеранов Стойленского ГОК