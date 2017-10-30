Ветераны Стойленского ГОКа побывали на экскурсии в княжеском дворце

Как сообщает пресс-служба комбината, участники экскурсии осмотрели центральный корпус дворца, погуляли по ландшафтному парку, побывали в домовой церкви и музее, где им рассказали об истории и владельцах дворца. Поездку в Марьино для ветеранов и пенсионеров СГОКа организовала администрация комбината совместно с Советом ветеранов.
Стойленский ГОК не первый раз организовывает экскурсии для бывших работников комбината. И каждый раз мы получаем много положительных эмоций и ярких впечатлений, открывая для себя новые интересные места, памятники архитектуры и исторические факты. В этом году мы уже побывали в музее-заповеднике Дивногорье, съездили в Прохоровку на Третье Ратное поле России, посетили святые места – Курскую Коренную пустынь, Спасительный град «Иерусалим Новый» в Валуйках. Ольга Киреева председатель Совета ветеранов Стойленского ГОК
Поддержка бывших работников – одно из приоритетных направлений социальной политики Стойленского ГОКа. Сегодня Совет ветеранов комбината объединяет более трёх тысяч человек. Для них предприятие организует познавательные экскурсии, тематические встречи, концерты, спортивные турниры.
В 2017 году для ветеранов предприятия разработана специальная программа, которая предусматривает поездки по святым местам и историческим достопримечательностям, участие в спортивных состязаниях и других массовых мероприятиях.