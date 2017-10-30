Пожилую белгородку реанимировали после пожара в однокомнатной квартире в Старом Осколе

Около двух часов ночи в Старооскольском городском округе в районе станции Котел сгорел деревянный строительный вагончик 2х3, обшитый профлистом. С огнём боролся дежурный караул пожарно-спасательной части № 10. Сейчас устанавливаются причины пожара и ущерб.
Около 11:40 в микрорайоне Жукова Старооскольского городского округа произошло возгорание в девятиэтажке. Известно, что пожар произошёл в однокомнатной квартире на четвёртом этаже, в комнате 4х5. Там сгорел диван. В результате пострадала хозяйка квартиры 1952 года рождения, её доставили в реанимацию. Само возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. Сейчас устанавливаются причины, а также ущерб от случившегося.
В Белгороде в 15:33 на улице Молодёжной загорелся гараж. Для его ликвидации направлялись огнеборцы пожарно-спасательной части № 2. В 16:00 пожарные справились с огнём. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области, в результате пожара гараж повреждён полностью.
Ещё один пожар произошёл в областном центре в четвёртом Магистральном переулке в 23:32. Там загорелся автомобиль «Опель Мокко». В результате повреждены моторный отсек и передняя часть машины. Причина пожара и ущерб также устанавливаются. Известно, что возгорание ликвидировали в 23:45. Этим занимался дежурный караул пожарно-спасательной части № 2.