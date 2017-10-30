Пожилую белгородку реанимировали после пожара в однокомнатной квартире в Старом Осколе

Около 11:40 в микрорайоне Жукова Старооскольского городского округа произошло возгорание в девятиэтажке. Известно, что пожар произошёл в однокомнатной квартире на четвёртом этаже, в комнате 4х5. Там сгорел диван. В результате пострадала хозяйка квартиры 1952 года рождения, её доставили в реанимацию. Само возгорание было ликвидировано до приезда пожарных. Сейчас устанавливаются причины, а также ущерб от случившегося.