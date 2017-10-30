Мошенник продавал эфемерные машины в Старом Осколе Белгородской области

Схема обмана была достаточно проста. Злоумышленник обещал доверчивым старооскольцам помощь в покупке дешёвых автомобилей. Выгода якобы заключалась в том, что он работает в автосалоне и может «отхватить» авто с приличной скидкой. Получив деньги от потенциального покупателя, он тратил их по своему усмотрению. Понятно, что «клиенты» в итоге оставались ни с чем.
Мошенник успел «нагреть» девять человек. Они должны были получить 18 машин. Вместо этого ушлый «продавец» стал богаче на 4,703 млн рублей.
В суде обвиняемый признал вину, просил о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге его приговорили к двум годам шести месяцам тюрьмы. Апелляция результатов не принесла: приговор остался тем же.
Иски обманутых старооскольцев о возмещении материального ущерба были удовлетворены, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.