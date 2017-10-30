Мошенник продавал эфемерные машины в Старом Осколе Белгородской области

Схема обмана была достаточно проста. Злоумышленник обещал доверчивым старооскольцам помощь в покупке дешёвых автомобилей. Выгода якобы заключалась в том, что он работает в автосалоне и может «отхватить» авто с приличной скидкой. Получив деньги от потенциального покупателя, он тратил их по своему усмотрению. Понятно, что «клиенты» в итоге оставались ни с чем.