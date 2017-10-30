Лежавший на дороге мужчина погиб под колёсами иномарки в Борисовке

В воскресенье в Алексеевском районе, на трассе Белгород—Павловск — Ильинка—Алексеевка, 29-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехала на встречку и столкнулась с Volvo XC60 41-летнего мужчины. Водитель Hyundai умерла на месте аварии, водителя Volvo и 42-летнюю пассажирку госпитализировали в Алексеевскую райбольницу и позже отпустили.
В селе Терехово Старооскольского горокруга 26-летняя девушка на ВАЗ-21061 сбила насмерть 29-летнего мужчину, шедшего по дороге.
В субботу в Борисовке 25-летний водитель за рулём Volkswagen Passat наехал на лежавшего на дороге 55-летнего мужчину и скрылся, но позже его задержали. От травм мужчина умер на месте ДТП.
В Ракитянском районе, на трассе Ракитное — Бобрава — граница Курской области, 34-летний мужчина на LADA Vesta в тумане наехал на MAN, съехал в кювет и врезался в дерево. Водителя легковой машины и двух пассажиров 28 и 38 лет доставили в местную ЦРБ и, оказав медпомощь, отпустили.
На улице Калинина в Белгороде 44-летний водитель Ford Focus не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Logan 53-летнего мужчины. Пострадавших пассажиров Renault — 14-летнего подростка и 39-летнего мужчину — госпитализировали.
В воскресенье на улице Пушкина попал в аварию ещё один Logan: ему не уступил дорогу пьяный 31-летний мужчина за рулём Mazda 3. В итоге 49-летнего водителя Renault и его 35-летнего пассажира доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.