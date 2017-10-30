Лежавший на дороге мужчина погиб под колёсами иномарки в Борисовке

В воскресенье в Алексеевском районе, на трассе Белгород—Павловск — Ильинка—Алексеевка, 29-летняя женщина за рулём Hyundai Solaris, не справившись с управлением, выехала на встречку и столкнулась с Volvo XC60 41-летнего мужчины. Водитель Hyundai умерла на месте аварии, водителя Volvo и 42-летнюю пассажирку госпитализировали в Алексеевскую райбольницу и позже отпустили.