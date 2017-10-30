Казаки Ставрополя хотят выпороть атамана за плохое поведение

Как сообщает NewsTracker, ссылаясь на источник в казачестве региона, атамана «Кавказской казачьей линии» раскритиковали на собрании сразу двух казачьих обществ. А за недостойное поведение его предложили выпороть.
В социальных сетях Сергей Попов заявляет, что памятник казакам-основателям Ставрополя – это уничтожение исторического наследия русского города. В прошлом году он же выступал против реконструкции Александровской площади и сквера рядом с ней.
Казаки не понимают, чем обоснована позиция атамана, ведь именно Хопёрские казаки основали Ставропольскую станицу в 1977 году как одну из крепостей Азово-Моздокской укреплённой линии.
Памятник установили по инициативе самих казаков на месте основания станицы. Для его создания был образован специальный фонд с участием всех четырёх казачьих обществ, существующих в городе. Казаки собрали деньги и согласовали макет будущего монумента.