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Казаки Ставрополя хотят выпороть атамана за плохое поведение

30 октября 2017, 20:20
Гнев казачьей общины вызвал протест атамана Сергея Попова против установки памятника казакам-хопёрцам в Ставрополе.

Как сообщает NewsTracker, ссылаясь на источник в казачестве региона, атамана «Кавказской казачьей линии» раскритиковали на собрании сразу двух казачьих обществ. А за недостойное поведение его предложили выпороть.

В социальных сетях Сергей Попов заявляет, что памятник казакам-основателям Ставрополя – это уничтожение исторического наследия русского города. В прошлом году он же выступал против реконструкции Александровской площади и сквера рядом с ней.

Казаки не понимают, чем обоснована позиция атамана, ведь именно Хопёрские казаки основали Ставропольскую станицу в 1977 году как одну из крепостей Азово-Моздокской укреплённой линии.

Памятник установили по инициативе самих казаков на месте основания станицы. Для его создания был образован специальный фонд с участием всех четырёх казачьих обществ, существующих в городе. Казаки собрали деньги и согласовали макет будущего монумента.

#Новости#Казаки#Общество
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