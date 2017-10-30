Федеральный фонд выдаст дешёвый кредит белгородскому стоматологическому предприятию

Белгородская компания – производитель медицинской техники получит кредит в 13,6 млн рублей от Фонда развития промышленности. Деньги будут выданы под 5 % годовых. Заём позволит фирме расширить производство стоматологических боров с алмазными головками.
Сейчас предприятие занимает 15 % профильного отечественного рынка. После увеличения мощности доля должна вырасти до 20 %.
Всего ФРП прокредитует фирмы из четырёх российских регионов. Общая сумма выдаваемых денег – 172 млн рублей. Сами проекты совокупно оценены в сумму более миллиарда рублей. Помимо белгородского, в списке фигурируют челябинское, тверское и удмуртское предприятие. Специфика кредитуемых производств – их отношение к сфере импортозамещения, сообщает ТАСС.