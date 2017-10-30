Дождь со снегом и штормовым ветром ожидает белгородцев в последний день октября

По данным сайта gismeteo.ru, дождь со снегом в Белгороде ожидается и в среду, 1 ноября. При этом вся первая половина ноября будет дождливой. Ожидается повышение температуры 6-7 ноября до +120 C. Похолодание в Белгороде обещают с 9 ноября, когда ночью будет минусовая температура. В воскресенье, 12 ноября, уже днём столбик термометра опустится до -40С.