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Дождь со снегом и штормовым ветром ожидает белгородцев в последний день октября

30 октября 2017, 15:01
Об этом сообщил гидрометцентр Белгорода.
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Погода

31 октября в областном центре будет облачно, небольшие или умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер обещают западный, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха и ночью, и днём будет в пределах 0-50 тепла.

По данным сайта gismeteo.ru, дождь со снегом в Белгороде ожидается и в среду, 1 ноября. При этом вся первая половина ноября будет дождливой. Ожидается повышение температуры 6-7 ноября до +120 C. Похолодание в Белгороде обещают с 9 ноября, когда ночью будет минусовая температура. В воскресенье, 12 ноября, уже днём столбик термометра опустится до -40С.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает соблюдать меры безопасности при сильном ветре и дожде.

#Новости#Сильный ветер#Погода#ГУ МЧС России по Белгородской области#Снег с дождём#Погода в Белгороде#Город
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