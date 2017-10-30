Дождь со снегом и штормовым ветром ожидает белгородцев в последний день октября

31 октября в областном центре будет облачно, небольшие или умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер обещают западный, местами с порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха и ночью, и днём будет в пределах 0-50 тепла.
По данным сайта gismeteo.ru, дождь со снегом в Белгороде ожидается и в среду, 1 ноября. При этом вся первая половина ноября будет дождливой. Ожидается повышение температуры 6-7 ноября до +120 C. Похолодание в Белгороде обещают с 9 ноября, когда ночью будет минусовая температура. В воскресенье, 12 ноября, уже днём столбик термометра опустится до -40С.
Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает соблюдать меры безопасности при сильном ветре и дожде.