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Девушки из восьми городов России приехали в Белгород на турнир по мини-футболу

30 октября 2017, 14:27
С 29 октября по 2 ноября в ФОК «Парус» в Разумном проходит кубок «Звёздочки Белогорья».

В соревнованиях, кроме хозяек, принимают участие команды из Костромы, Калуги, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орла, Волгограда, Ставрополя. Белгород представит команда «Центра образования №1».

Турнир такого уровня в Белгородской области проводится впервые. Женский футбольный клуб «Белогорье» создали в 2013 году, тренирует девчонок Александр Сорокин. За четыре года в копилке клуба более 20 наград, из них 14 – золотых.

Всего в соревнованиях примут участие 80 спортсменок из восьми команд 2004-2005 годов рождения. Планируется, что весной 2018 года пройдёт турнир с участием команд из Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы.

Победители соревнований получат кубки, медали и дипломы. Наградят и лучшего игрока каждой команды. Начало игр с 30 октября по 2 ноября – в 9:00.

#Новости#Мини-футбол#Звездочки белогорья#Футбол#Спорт
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