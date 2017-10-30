Девушки из восьми городов России приехали в Белгород на турнир по мини-футболу

В соревнованиях, кроме хозяек, принимают участие команды из Костромы, Калуги, Нижнего Новгорода, Астрахани, Орла, Волгограда, Ставрополя. Белгород представит команда «Центра образования №1».
Турнир такого уровня в Белгородской области проводится впервые. Женский футбольный клуб «Белогорье» создали в 2013 году, тренирует девчонок Александр Сорокин. За четыре года в копилке клуба более 20 наград, из них 14 – золотых.
Всего в соревнованиях примут участие 80 спортсменок из восьми команд 2004-2005 годов рождения. Планируется, что весной 2018 года пройдёт турнир с участием команд из Беларуси, Эстонии, Латвии и Литвы.
Победители соревнований получат кубки, медали и дипломы. Наградят и лучшего игрока каждой команды. Начало игр с 30 октября по 2 ноября – в 9:00.