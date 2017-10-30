Большой этнографический диктант пройдёт в Белгородской области

Написать диктант можно будет на шести площадках. В Белгороде диктант пройдёт в БГИИК, педагогическом колледже, научной библиотеке, инженерном лицее-интернате.
Также жители области смогут присоединиться к акции на площадках в Старом Осколе (Старооскольский педагогический колледж, мкр. Солнечный, 18) и в Валуйках (Валуйский колледж, ул. Максима Горького, 41).
Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, в возрасте от 15 лет.
В 2017 году в составе диктанта появилась региональная часть, уникальная для каждого субъекта РФ. Участники должны выполнить 30 тестовых заданий – 20 федеральных и 10 региональных.
Начало в 10:00. Общее время написания – не более 45 минут.
Итоги станут известны 12 декабря – в День Конституции РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.