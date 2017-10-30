15 улиц и 2 переулка в Старом Осколе назовут в честь победы в Великой Отечественной войне

Ещё нескольким улицам дадут имена погибшего под Старым Осколом командира 62-й стрелковой дивизии Павла Навроцкого; бронебойщиков Василия Кукушкина и Павла Рябушкина, которые участвовали в бое за Старый Оскол у разъезда Набокино; сержанта медицинской службы Семёна Грецова, шесть раз награждённого медалью «За отвагу»; участника обеих мировых войн Александра Полуэктова, заложившего в 1948 году дендропарк «Горняшка».