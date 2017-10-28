Победителей областного этапа национального чемпионата «Абилимпикс-2017» назвали в Белгороде

Мы с восхищением и с замиранием сердца следили за вашими успехами. Есть чем гордиться педагогам, подготовившим таких замечательных выпускников. Вы подкупили нас своей увлечённостью, самоотдачей, творческим порывом. Особенностью нашего регионального этапа стало то, что мы включили в конкурсную программу компетенции по тем рабочим профессиям, которые востребованы на белгородском рынке труда. Мы действовали в расчёте на работодателей, которые cмогут подобрать себе достойные кадры. В Белгородской области трудоустроено 90 % выпускников средних профессиональных учреждений, имеющих инвалидность. Этот показатель обгоняет среднероссийскую статистику: по стране процент трудоустройства таких ребят не выше 75%. Альбина Бучек начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области