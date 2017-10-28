Победителей областного этапа национального чемпионата «Абилимпикс-2017» назвали в Белгороде

Площадками конкурса стали ссузы Белгорода, Шебекино и Старого Оскола.
Мы с восхищением и с замиранием сердца следили за вашими успехами. Есть чем гордиться педагогам, подготовившим таких замечательных выпускников. Вы подкупили нас своей увлечённостью, самоотдачей, творческим порывом. Особенностью нашего регионального этапа стало то, что мы включили в конкурсную программу компетенции по тем рабочим профессиям, которые востребованы на белгородском рынке труда. Мы действовали в расчёте на работодателей, которые cмогут подобрать себе достойные кадры. В Белгородской области трудоустроено 90 % выпускников средних профессиональных учреждений, имеющих инвалидность. Этот показатель обгоняет среднероссийскую статистику: по стране процент трудоустройства таких ребят не выше 75%. Альбина Бучек начальник управления профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
В этом году расшился круг компетенций, в которых соревнуются участники. На прошлом чемпионате было всего четыре направления: «Декоративное искусство», «Поварское дело», «Массажист» и «Сухое строительство и штукатурные работы», а в этом добавились ещё пять новых компетенций, в том числе «Веб-дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Учитель начальных классов», «Электромонтаж», «Бисероплетение» и «Вязание». Участниками стали 58 белгородцев, 60 экспертов и 40 волонтёров.
Второй год подряд профсоюз «Правда» стал соорганизатором «олимпиады возможностей», и, по словам председателя Сергея Фуглаева, поддержка этого проекта продолжится в будущем.
От себя лично, от профсоюза «Правда» и Федерации адаптивного спорта выражаю искреннюю благодарность и признательность за организацию и проведение этого масштабного мероприятия администрации Белгородской области в лице губернатора Евгения Степановича Савченко. Большое спасибо всем участникам конкурса. Вы в полной мере показали профессионализм, мастерство, оптимизм и волю к победе. Вы нужны Белгородской области и нашей великой стране. Не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь к новым свершениям. А профсоюз «Правда» всегда будет рядом. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президент Федерации адаптивного спорта
Сергей Фуглаев наградил победителей и призёров компетенции «Поварское дело». Первым стал Дмитрий Швец из Ютановского агромеханического техникума имени Е. П. Ковалевского, второе место занял Игорь Лазько, третье – Андрей Фёдоров.
Я впервые участвовал в этом конкурсе, мне очень понравилось. В компетенции «Поварское дело» нужно было приготовить рыбу с гарниром: была возможность выбрать оформление, способ приготовления, подачу, начинку. Возможно, я буду принимать участие в следующем году и постараюсь занять первое место. Мотивация определённо есть! Игорь Лазько серебряный призёр компетенции «Поварское дело»
В компетенции «Электромонтаж» лучшим стал Максим Бурмистров из Губкинского горно-политехнического колледжа, а Евгений Панарин занял 1 место в номинации «Сухое строительство и штукатурные работы».
В «Ландшафтном дизайне» лучшим стал Никита Очкасов из Шебекинского агротехнического ремесленного техникума. Анна Лаврентьева из медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» была удостоена высшей награды в компетенции «Массажист».
Владислав Шаров из Дорогощанской средней общеобразовательной школы Грайворонского района получил золотую медаль в «Бисероплетении», а Елена Ежкова из дворца детского юношеского творчества «Юный губкинец» – в «Вязании».
В компетенции «Учитель начальных классов» первое место взял Андрей Харитоненко, представляющий Белгородский педагогический колледж, в номинации «Веб-дизайн» – Николай Бирюков из Белгородского индустриального колледжа.
Сладкие сюрпризы от профсоюза «Правда» получили все конкурсанты «Олимпиады возможностей».
Творческие номера участникам мероприятия подарили вокальные и танцевальные коллективы Белгородской области.
Победители регионального чемпионата будут представлять Белгородскую область на III Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2017». Чемпионат пройдёт с 1 по 3 декабря в Москве.
Справка. В Белгородской области первый национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» открылся 19 октября 2016 года. Название «Абилимпикс» – это сокращение от английского Olympics of Abilities, «олимпиада возможностей». Движение нацелено на изменение отношения общества к трудоустройству инвалидов, создание государством необходимых условий для получения профессионального образования людей с инвалидностью.
Чемпионат первый раз проводился в Японии в 1972 году. Главный приз – возможность получить хорошую работу. «Абилимпикс» помогает решить две проблемы: первая –мотивация людей, так как инвалиды тоже могут получить профессию, а в дальнейшем – работу. Вторая – привлечь внимание государства и работодателей к этому вопросу.
Соревнования проводятся поэтапно, в каждом регионе, затем победители областного чемпионата представляют свой регион на национальном уровне.