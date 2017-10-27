Цех по производству оружия для национал-радикалов уничтожили в Белгороде (информация обновлена)

Также в Белгороде ликвидировали подпольную мастерскую-лабораторию, в которой производили самодельные взрывные устройства, цех, где делали огнестрельное оружие и боеприпасы.
11 октября правоохранители задержали белгородца, пытавшегося продать СВУ. Являясь сторонником праворадикальных националистов, он создал мастерскую, где производили СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы.
При задержании у него изъяли сигнальный пистолет МР-371, который он переделал в боевой, и 16 девятимиллиметровых патронов. При обысках места жительства мужчины и у его знакомых нашли СВУ на основе гранаты Ф-1, 4 самодельных пистолета, переделанных в боевые, гранату Ф-1 с запалом УЗРГН, 1,2 кг взрывчатки, которую использовали для СВУ, 263 боеприпаса разного калибра, заготовки для 14 единиц огнестрельного оружия.
Также мужчина хранил экстремистские материалы (флаги, буклеты запрещённых в России организаций «Правый сектор», «Мизантропик дивижн») и фотографии с акций радикалов.
В связи с незаконным сбытом огнестрельного оружия областное УМВД возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Позже в следственном отделе регионального УФСБ возбудили ещё одно дело по признакам состава преступления ч. 1 ст. 223.1 УК РФ, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Белгородской области.