Цех по производству оружия для национал-радикалов уничтожили в Белгороде (информация обновлена)

При задержании у него изъяли сигнальный пистолет МР-371, который он переделал в боевой, и 16 девятимиллиметровых патронов. При обысках места жительства мужчины и у его знакомых нашли СВУ на основе гранаты Ф-1, 4 самодельных пистолета, переделанных в боевые, гранату Ф-1 с запалом УЗРГН, 1,2 кг взрывчатки, которую использовали для СВУ, 263 боеприпаса разного калибра, заготовки для 14 единиц огнестрельного оружия.