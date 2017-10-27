Сильные дожди со штормовым ветром ждут белгородцев на выходных

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в области ожидается облачная погода, дожди: ночью небольшой, местами умеренный, днём – местами сильный. Ночью и утром – туман. Ветер южный ночью 4-9 м/с; днём западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днём – 5-10° тепла.
В Белгороде тоже ожидаются облачная погода, туман и дожди. Ветер южный ночью 4-9 м/с; днем западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° тепла, днём 7-9° тепла.
29 октября в области установится облачная с прояснениями погода. Ночью и днём местами пройдут дожди. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днём 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, при прояснениях до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
В Белгороде температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём – 7-9° тепла.
Сотрудники ГУ МЧС призывают водителей быть внимательными на дорогах, при усилении ветра машину ставить в гараж или вдали от деревьев и слабоукреплённых конструкций.
В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «101» или «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области 8 (4722) 39-99-99.