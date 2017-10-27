Процентные ставки по кредитам в России будут снижаться

На 23 октября, по оценке Банка России, годовая инфляция составила 2,7 %. К концу года инфляция составит 3%. Далее Банк России прогнозирует ускорение инфляции и её стабилизацию на целевом уровне, не исключая краткосрочных колебаний под воздействием цен на плодоовощную продукцию.