Процентные ставки по кредитам в России будут снижаться

В прошлый раз ставку снизили в сентябре — на полпроцента. Замедление шага связали с исчерпанием эффектов от укрепления рубля и хорошего урожая – временных факторов, ограничивающих темпы роста цен.
На 23 октября, по оценке Банка России, годовая инфляция составила 2,7 %. К концу года инфляция составит 3%. Далее Банк России прогнозирует ускорение инфляции и её стабилизацию на целевом уровне, не исключая краткосрочных колебаний под воздействием цен на плодоовощную продукцию.
Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам наиболее надёжных заёмщиков, сообщает «Российская газета».