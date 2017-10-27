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Процентные ставки по кредитам в России будут снижаться

27 октября 2017, 16:56
Ключевая ставка снизилась до 8,25 %. При этом Банк России подтвердил сохранение возможности снижения ставки на ближайших заседаниях.

В прошлый раз ставку снизили в сентябре — на полпроцента. Замедление шага связали с исчерпанием эффектов от укрепления рубля и хорошего урожая – временных факторов, ограничивающих темпы роста цен.

На 23 октября, по оценке Банка России, годовая инфляция составила 2,7 %. К концу года инфляция составит 3%. Далее Банк России прогнозирует ускорение инфляции и её стабилизацию на целевом уровне, не исключая краткосрочных колебаний под воздействием цен на плодоовощную продукцию.

Аналитики ожидают дальнейшего снижения ставок по депозитам и кредитам наиболее надёжных заёмщиков, сообщает «Российская газета».

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