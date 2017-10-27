Минфин бесплатно проконсультирует россиян по финансовым вопросам

В рамках нацпрограммы повышения финансовой грамотности заработал телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 100-29-26, также работает сайт вашифинансы.рф.
По словам руководителя нацпроекта Андрея Бочкарёва, с появлением линии россияне будут более защищены в финансовой сфере, теперь перед важным решением они могут получить совет финансового консультанта.
Консультантов подбирали с учётом не только профессиональных знаний, но и темперамента, навыков общения с людьми. Часто на линию звонят возбуждённые и рассерженные люди, прежде чем перейти к финансовой консультации их нужно успокоить, чтобы они лучше понимали суть ответа. В период тестирования россияне в основном звонили по вопросам страховки, сообщает «Российская газета».