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Минфин бесплатно проконсультирует россиян по финансовым вопросам

27 октября 2017, 16:33
В ведомстве открыли круглосуточную горячую линию.

В рамках нацпрограммы повышения финансовой грамотности заработал телефон круглосуточной горячей линии: 8 (800) 100-29-26, также работает сайт вашифинансы.рф.

По словам руководителя нацпроекта Андрея Бочкарёва, с появлением линии россияне будут более защищены в финансовой сфере, теперь перед важным решением они могут получить совет финансового консультанта.

Консультантов подбирали с учётом не только профессиональных знаний, но и темперамента, навыков общения с людьми. Часто на линию звонят возбуждённые и рассерженные люди, прежде чем перейти к финансовой консультации их нужно успокоить, чтобы они лучше понимали суть ответа. В период тестирования россияне в основном звонили по вопросам страховки, сообщает «Российская газета».

#Новости#Минфин#Общество
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