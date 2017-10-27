Минфин бесплатно проконсультирует россиян по финансовым вопросам

Консультантов подбирали с учётом не только профессиональных знаний, но и темперамента, навыков общения с людьми. Часто на линию звонят возбуждённые и рассерженные люди, прежде чем перейти к финансовой консультации их нужно успокоить, чтобы они лучше понимали суть ответа. В период тестирования россияне в основном звонили по вопросам страховки, сообщает «Российская газета».