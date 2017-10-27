18 000 тонн пескосоляной смеси бросят на борьбу со скользкостью на трассах Белгородской области

Среди них 20 комбинированных машин, четыре грейдера, роторный снегоочиститель, четыре экскаватора и погрузчика, бульдозер, четыре колёсных трактора со снегоочистительным оборудованием.
Борьба со скользкостью на трассах будет вестись с помощью пескосоляной смеси. Заготовлено 18 тыс. тонн вещества. К работе готовы три пескобазы, три тёплые стоянки, столько же помещений для отдыха рабочих и водителей.
Информацию об обстановке на дорогах региона можно круглосуточно сообщать по телефонам диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Харьков (4862) 75-07-69, (4862) 47-01-05, в управлении которого находится 113 км федеральной трассы М-2 «Крым», сообщили в ведомстве.