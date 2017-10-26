На медиафестивале «Пора!2017» в Белгороде лучшие соцпроекты поддержат деньгами

Международный фестиваль социальных коммуникаций «Пора!» ежегодно проводят в разных регионах России. На него съезжаются медиаспециалисты, рекламисты, предприниматели и общественники, приходят и обычные горожане.
На фестивале можно показать реализованные социальные инициативы или проекты на этапе идеи, их оценят более успешные коллеги. Процесс отбора будут транслировать в интернете. Лучшие работы поддержат деньгами, в прошлом году на это выделили 1 млн рублей.
Городские социальные инициативы обсудят на круглом столе с активистами, чиновниками и бизнесменами. Члены жюри проведут лекции и вебинары. Итоги события подведут в виде ток-шоу. Также организаторы устроят вечеринку на 100 человек.