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Анонс газеты «Наш Белгород» от 27 октября

26 октября 2017, 17:05
Главные темы номера:

– В областном центре создали аллею молодожёнов. Номер открывает репортаж со знаменательного события в ботаническом саду НИУ «БелГУ».

– Готов ли город к зиме? В Белгороде прошло оперативное совещание по готовности городских служб к снегопадам.

– 29 октября – День работников автомобильного транспорта. Накануне профессионального праздника корреспондент «НБ» побеседовал с белгородцами, чьё рабочее место – кабина автомобиля.

– Сколько частных детских садов в городе и в чём преимущество таких детских дошкольных учреждений?

Также в номере традиционные полосы: «Обратная связь», «Страницы истории нашей», «Закон и порядок», «Новости агломерации», «Общество», «Спорт» и многое другое.

#Новости#Наш Белгород#Город
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