Анонс газеты «Наш Белгород» от 27 октября

– В областном центре создали аллею молодожёнов. Номер открывает репортаж со знаменательного события в ботаническом саду НИУ «БелГУ».
– Готов ли город к зиме? В Белгороде прошло оперативное совещание по готовности городских служб к снегопадам.
– 29 октября – День работников автомобильного транспорта. Накануне профессионального праздника корреспондент «НБ» побеседовал с белгородцами, чьё рабочее место – кабина автомобиля.
– Сколько частных детских садов в городе и в чём преимущество таких детских дошкольных учреждений?
Также в номере традиционные полосы: «Обратная связь», «Страницы истории нашей», «Закон и порядок», «Новости агломерации», «Общество», «Спорт» и многое другое.