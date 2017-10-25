Белгородец получил 11 лет тюрьмы за 30 граммов «синтетики»

На суде белгородец признал вину и раскаялся. Учитывая, что у него есть несовершеннолетние дети и проблемы со здоровьем, суд приговорил его к 11 годам в колонии строгого режима за сбыт (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) наркотических средств.