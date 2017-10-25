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Белгородец получил 11 лет тюрьмы за 30 граммов «синтетики»

25 октября 2017, 13:43
Полицейские задержали 33-летнего жителя областного центра в феврале.

У мужчины были с собой синтетические наркотики, позже в его квартире нашли ещё несколько свёртков — всего 29,81 грамма. Правоохранители также установили, что мужчина однажды продал 0,25 грамма наркотика.

На суде белгородец признал вину и раскаялся. Учитывая, что у него есть несовершеннолетние дети и проблемы со здоровьем, суд приговорил его к 11 годам в колонии строгого режима за сбыт (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ) и покушение на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) наркотических средств.

После апелляции приговор остался прежним, сообщает пресс-служба областного суда.

#Новости#Наркотики#Общество
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