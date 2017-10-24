Отборочный тур всероссийского фестиваля ВУЗПРОМФЕСТ стартовал в Белгороде

История даёт много примеров, когда русская инженерная школа давала прорывные решения впервые в мире. К примеру, через три недели будет 29 лет с момента старта и посадки космического корабля «Буран». Мало кто знает, что «Буран» сам принял решение заходить на посадку не с севера, а с юга, чем удивил конструкторов и инженеров. Основа для инноваций – это студенты и студенческая активность. Вадим Стреналюк