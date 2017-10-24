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Отборочный тур всероссийского фестиваля ВУЗПРОМФЕСТ стартовал в Белгороде

24 октября 2017, 17:47
Команды, представившие лучшие проекты, отправятся на финал в Москву.

Открытие отборочного тура прошло в концертном зале НИУ «БелГУ». Первым приветствовал участников проректор по научной и инновационной деятельности НИУ «БелГУ», доктор технических наук, профессор Игорь Константинов. Он рассказал, что в вузе более 22 тысяч студентов, он входит в 20 лучших вузов России по рейтингу Министерства образования и науки и имеет 18 диссертационных советов. В международных рейтингах самое выдающееся достижение университета – предметный шанхайский рейтинг, где вуз входит в топ-100 по направлению металлургической инженерии.

Для нас очень приятно, что уже второй раз НИУ «БелГУ» становится площадкой для проведения столь значимых мероприятий в области научно-технического творчества молодёжи. Игорь Константинов

Участие в конкурсе примут пять команд из вузов Белгорода, Старого Оскола и Воронежа.

Вадим Стреналюк, главный эксперт инновационного развития и новых проектов ГК «Ростех», напомнил, что цель мероприятия – ориентация инновационной деятельности студенческого сообщества на решения актуальных задач развития страны.

История даёт много примеров, когда русская инженерная школа давала прорывные решения впервые в мире. К примеру, через три недели будет 29 лет с момента старта и посадки космического корабля «Буран». Мало кто знает, что «Буран» сам принял решение заходить на посадку не с севера, а с юга, чем удивил конструкторов и инженеров. Основа для инноваций – это студенты и студенческая активность. Вадим Стреналюк

Объявила отборочный тур фестиваля открытым его программный директор Екатерина Суркова. Она рассказала, что нынешний ВУЗПРОМФЕСТ отличается от ИНЖПРОМФЕСТА, проходившего в 2015 году. Тогда, в том числе и на конкурс по ЦФО в Белгород, команды приезжали с готовыми проектами, здесь их ожидает не только защита проектов, но и защита собственных знаний в конкурсах компетенций.

Ребята приезжают, ничего не привозя с собой, – только ум, свои знания, какие-то технические средства. Получат задания они уже здесь. На выходе ребята должны предоставить не только какую-то идею, концепцию, а законченный продукт. На финал они привезут уже готовое изделие, которое можно внедрять. Екатерина Суркова

В программе фестиваля, проходящего на базе «Инжиниринговой школы» НИУ «БелГУ», участников ожидает работа по направлениям «Робототехника и мехатроника для развития транспорта», «Цифровые технологии и 3D-печать», «Дизайн в сельском хозяйстве и агропромышленности», «Экономика и менеджмент проектов, связанных с энергетикой и экологией», «Инновации в области медицины».

Для школьников и студентов пройдут мастер-классы по выбору на темы проектирования полного цикла инжиниринга в фармацевтике, ЛИН-проектного управления, «Робототехника: от конструктора LEGO до решения производственных задач».

25 октября участники защитят свои проекты, и лучшие из них получат возможность поехать на финал ВУЗПРОМФЕСТа, который пройдёт 13-14 декабря в Москве. Не сумевшие отобраться в Белгороде смогут принять участие ещё в двух очных отборочных турах или отправить проекты на заочный отборочный тур. Всего в Москве представят 28 проектов.

Торжественное закрытие и объявление победителей фестиваля пройдёт 25 октября в 17:30 в конференц-зале «Инжиниринговой школы» НИУ «БелГУ».

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