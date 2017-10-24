Молодых белгородских бизнесменов приглашают к участию в конкурсе

В состязании могут участвовать граждане России 14–30 лет, постоянно живущие в стране и занимающиеся здесь предпринимательством. Для участия совершеннолетним претендентам нужно зарегистрироваться на портале Росмолодёжи ais.fadm.gov.ru.
Участники должны рассказать об истории компании, защитить проект, написать резюме и пятилетний план развития своего дела. Учащиеся и студенты, только собирающиеся стать предпринимателями, могут отправить проекты бизнеса. Лучших из них включат в федеральную программу «Ты — предприниматель».
Проекты участников рассмотрят в пяти номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года», «Социальный бизнес года» и «Личный вклад года». Победителей выберут представители ВШУ БелГУ, местной власти и более опытные бизнесмены. Областной этап организует управление молодёжной политики Белгородской области, сообщает пресс-служба Белгородского университета.