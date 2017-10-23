Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен главный маркшейдер СГОКа Владимир Рыбаков. За свой 45-летний стаж Владимир Павлович зарекомендовал себя грамотным и высококвалифицированным руководителем. За достижение высоких производственных показателей Владимиру Павловичу в 2013 году была вручена корпоративная премия «Золотой фонд». В 2008-м он удостоен медали «За заслуги» Совета депутатов Старооскольского городского округа, а в 2017 году Владимир Рыбаков получил высшую корпоративную награду комбината – Почётный знак I степени (Золото). В настоящее время Владимир Павлович также находится на заслуженном отдыхе.