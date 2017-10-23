Работники Стойленского ГОКа удостоены высоких наград

Как сообщает пресс-служба комбината, почётное звание «Заслуженный шахтёр РФ» присвоено мастеру по ремонту ремонтного комплекса Александру Данилову. На комбинате Александр Николаевич трудится с июля 1984 года. В 2008 году за профессионализм, достижение высоких производственных показателей Александр Данилов награжден Почётной грамотой главы администрации Старооскольского городского округа.
Звание «Заслуженный шахтёр РФ» также присвоено проходчику дренажной шахты Виктору Лапину. Виктор Павлович принимал активное участие в строительстве горных выработок северного и юго-западного флангов шахты, камеры хозяйственно-питьевого водоснабжения, внёс большой личный вклад при сооружении конвейерных галерей корпуса крупного дробления. В настоящее время Виктор Лапин находится на заслуженном отдыхе.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен главный маркшейдер СГОКа Владимир Рыбаков. За свой 45-летний стаж Владимир Павлович зарекомендовал себя грамотным и высококвалифицированным руководителем. За достижение высоких производственных показателей Владимиру Павловичу в 2013 году была вручена корпоративная премия «Золотой фонд». В 2008-м он удостоен медали «За заслуги» Совета депутатов Старооскольского городского округа, а в 2017 году Владимир Рыбаков получил высшую корпоративную награду комбината – Почётный знак I степени (Золото). В настоящее время Владимир Павлович также находится на заслуженном отдыхе.
Государственные награды стойленцам вручит губернаторБелгородской области Евгений Савченко 26 октября на заседании Белгородскойобластной Думы.