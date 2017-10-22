Кирилл Мартынов: о последнем веке homo sapiens, технологиях и конце человеческой культуры

Доцент Школы философии НИУ ВШЭ и редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов заинтересовался этой темой 10 лет назад, когда написал свою диссертацию по философии в Московском университете, которая косвенно касалась темы искусственного интеллекта. Сейчас специалист в области современных политических теорий, аналитической философии и социологии занимается темой влияния технологий на социальный порядок.
Может ли 21 век быть последним веком человечества? Что нас ждёт: конец человеческого вида либо человеческой культуры?
Всё, что мы знали о человеке, в дальнейшем изменит наше представление о накопленных знаниях... Главное то, что сейчас мы находимся в переходном моменте, мы уже сейчас внутри него. Может быть, в нашей обыденной жизни, когда кто-то учится, кто-то работает, мы этих вещей не замечаем, а вещи происходят. Кирилл Мартынов
Первый в мире фантастический триллер, посвящённый системе медицинского страхования. Идея заключается в том, что на Земле, как обычно, случилась экологическая катастрофа. Богатые построили для себя орбитальный город, где прекрасный климат, замечательные условия, прекрасная медицина. Люди там живут очень долго. Вывод: ещё один сценарий технологического вмешательства. В 19 веке у нас были пролетарии и буржуа, которые очень сильно отличались образом жизни. Здесь часть разумного человека становится новым биологическим видом. Если я отношусь к ним, то я могу сказать, что я на биологическом уровне выше других. Люди сейчас считают, что они выше, чем шимпанзе. В таком «прекрасном будущем» богатые лучше, чем остальные. Кирилл Мартынов
В своей лекции Кирилл Мартынов посоветовал слушателям не только посмотреть фильмы, но и прочитать книги. Например, книгу Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее».
Наша идея состоит в том, что мы более-менее равны, что мы должны тем самым уважать друг друга. Этот принцип работает, когда мы объединяемся общей судьбой, а судьба у нас общая, потому что мы все принадлежим одному биологическому виду. Если в эту историю вторгнется технологическое человечество, то это ведёт к невероятным рискам и последствиям. Кирилл Мартынов
Кандидат философских наук рассуждает на эту тему и пытается ответить на свой вопрос: что будет с обществом, когда это случится?
Мы даже не можем представить... Например, хорошо или плохо, если люди избавятся от смертельных болезней? Вроде бы классно. А что будет с обществом, где люди будут жить на 20-30 лет дольше? Альцгеймер у них останется? Мы можем лечить людей, а на Западе, например, люди живут очень долго, но Альцгеймер у них чуть ли не главное заболевание.
Есть такая стандартная шутка: будущее уже не то, что прежде. Например, в течение 20 века интересовались летающими автомобилями. У нас их нет. Такое ощущение, что нас обманули. Посмотрите на современный мегаполис – за сто лет он почти не изменился: электричество есть, общественный транспорт есть, метро есть. Где же развитие?
На самом деле Интернет намного масштабнее, чем летающие машины. И особенность заключается в том, что наша жизнь за 10-15 лет особенно драматически изменилась. Но поскольку мы были участниками этих явлений, мы особо это не почувствовали.
1. Нейросети.
Об этом сейчас очень многие говорят. Этот подход в программировании избавляет искусственные системы от старой идеи. Раньше считали, что компьютер может делать только то, на что вы его запрограммировали. На самом деле это не так.
2. Появление прекариата как социального слоя: от водителей убер до роботов.
Чтобы были роботы-автомобили, нужно перестроить всю городскую инфраструктуру, потому что в городе нарушают правила дорожного движения очень многие. Создать робота несложно, но то, как он поведёт себя в таких условиях (нарушение детьми правил дорожного движения и др.), предугадать нельзя. Если человека можно наказать, то что делать с роботом?
3. Автоматизация труда.
Здесь речь идёт о замещении наиболее квалифицированных специалистов программами. Возможно, через 20-30 лет представителей некоторых профессий просто заменят роботами. Например, видеомонтажёра. Можно создать машину, которая будет автоматически выполнять голосовые команды.
4. Big Data и конец человеческой экспертизы.
Цифровые технологии могут присутствовать во всех областях жизни человека.
5. Новая медицина.
Продление жизни и эйджизма, генная инженерия и улучшенные люди, нейрофармакология против Альцгеймера.
Кирилл Мартынов не может точно сказать, какие именно будут открытия и к чему они приведут. Сейчас он наблюдает, что с развитием интернета социальная реальность сильно изменилась. То, что мы уже пережили, стало началом изменения человеческой культуры. И нам остаётся гадать, что же будет дальше.
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