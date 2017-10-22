Кирилл Мартынов: о последнем веке homo sapiens, технологиях и конце человеческой культуры

Первый в мире фантастический триллер, посвящённый системе медицинского страхования. Идея заключается в том, что на Земле, как обычно, случилась экологическая катастрофа. Богатые построили для себя орбитальный город, где прекрасный климат, замечательные условия, прекрасная медицина. Люди там живут очень долго. Вывод: ещё один сценарий технологического вмешательства. В 19 веке у нас были пролетарии и буржуа, которые очень сильно отличались образом жизни. Здесь часть разумного человека становится новым биологическим видом. Если я отношусь к ним, то я могу сказать, что я на биологическом уровне выше других. Люди сейчас считают, что они выше, чем шимпанзе. В таком «прекрасном будущем» богатые лучше, чем остальные. Кирилл Мартынов