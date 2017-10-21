Подачу газа возобновили в населённые пункты Красногвардейского района

Напомним, вчера вечером в районе села Уточка Красногвардейского района был повреждён подземный газопровод среднего давления. Это произошло во время проведения земляных работ специалистами компании «Белдорстрой». В результате без газа до сегодняшнего утра оставались жители шести сёл.
Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Белгород», восстановительные работы продолжались до позднего вечера. В связи с тем, что подача газа в тёмное время суток запрещена отраслевым техническим регламентом, подключать его начали с 8 часов утра 21 октября.