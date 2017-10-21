Федерация адаптивного спорта взяла курс на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи

Мероприятие с участием прославленных представителей спорта глухих состоялось 19 октября в белгородской коррекционной школе-интернате №23.
Цель такой встречи – рассказать молодёжи информацию о том, что можно заниматься не только физкультурой на школьных уроках, но и спортом в специальных секциях, ведь спорт закаляет силу воли.
Среди почётных гостей на мероприятии присутствовали президент Федерации адаптивного спорта, председатель ММПС «Правда» Сергей Фуглаев, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Татьяна Бессонова, директор Центра адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области Елена Стрижакова, заместитель руководителя управления физкультуры и спорта Белгорода Наталья Тонких, замдиректора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №5 Белгорода Эдуард Сердюков.
Прославленные чемпионы рассказали ребятам о своих победах, коснулись самых интересных случаев в спортивной карьере, поделились историями о том, как пришли в секции и чем спорт помог им в жизни. Имена призёров чемпионатов России, Европы и мира, призёров и участников Сурдлимписких игр Артёма Козлова, Дмитрия Давидова, Светланы Огурцовой, Дарьи Булавиной, Андрея Долженко и Глеба Глущенко сегодня на слуху у всех любителей спорта. Они нашли своё место в жизни благодаря занятиям спортом. Отдавая спорту многие годы тренировок, посвящая ему часы изнурительного труда, молодые люди получили взамен и признание, и успех.
В Белгородской области зарегистрировано 16,2 % людей с ограниченными возможностями здоровья. Спорт, как считает президент Федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев, – стартовая площадка, которая позволит человеку с особенностями здоровья реализовать себя. Привлечение молодёжи к занятиям адаптивным спортом и физической культурой является важным и эффективным способом адаптации в обществе.
У вас есть яркие примеры для подражания, равняйтесь на наших чемпионов, идите к намеченной цели, живите полной жизнью. Занятия спортом – это не только хорошее настроение и здоровье, это ещё закалка силы воли, а это в дальнейшем поможет вам справиться с любыми трудностями и добиться успехов в жизни. А наша федерация сделает все возможное, чтобы вы могли заняться любимым делом и всегда будет рядом с вами. Сергей Фуглаев
Сегодня спорт глухих в Белгородской области развивается по восьми направлениям: лёгкая атлетика, баскетбол, футбол, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание, стрельба из лука, тхэквондо. Но федерация не будет останавливаться на этом, а будет открывать новые дисциплины. У детей и подростков с ограничениями по слуху будет больше возможностей проявить свои спортивные таланты и показать высокие достижения.
Работа федерации адаптивного спорта предполагает тесное взаимодействие с коррекционными и спортивными школами Белгородской области. За служение своему делу, долгий плодотворный труд и развитие адаптивного спорта в регионе благодарственными письмами были награждены директор коррекционной школы-интерната №23 Александр Годин и тренер Александр Тимощук. От федерации адаптивного спорта и ММПС «Правда» учащиеся школы получили ещё и ценный подарок – звуковое оборудование.
Свои творческие таланты показали собравшимся учащиеся школы-интерната – участники хореографического и вокального кружков. Присутствующие увидели удивительный по эмоциональной окрашенности танец «Нежность». А Светлана Огурцова, Наталья Селютина и Артём Козлов исполнили руками песни «Гимн глухих» и «Мой мир».