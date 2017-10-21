Федерация адаптивного спорта взяла курс на пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи

У вас есть яркие примеры для подражания, равняйтесь на наших чемпионов, идите к намеченной цели, живите полной жизнью. Занятия спортом – это не только хорошее настроение и здоровье, это ещё закалка силы воли, а это в дальнейшем поможет вам справиться с любыми трудностями и добиться успехов в жизни. А наша федерация сделает все возможное, чтобы вы могли заняться любимым делом и всегда будет рядом с вами. Сергей Фуглаев