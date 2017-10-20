В службе диагностики Белгородэнерго появилась современная кабельная лаборатория

«Определение места повреждения кабеля – одна из самых сложных задач в диагностике оборудования, — рассказывает начальник службы диагностики Белгородэнерго Сергей Савченко. – Последние достижения в этом направлении позволяют точно, без ущерба для изоляции проводить испытания современными методами неразрушающего контроля, с высокой точностью определяя расстояние до участка кабеля с ухудшенной изоляцией. Это особенно актуально для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, — высокое значение испытательного напряжения для них может оказаться «смертельным».