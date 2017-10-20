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В службе диагностики Белгородэнерго появилась современная кабельная лаборатория

20 октября 2017, 16:17
В распоряжение службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» поступила многофункциональная передвижная кабельная лаборатория российского производства, предназначенная для поиска мест повреждений кабельных линий (КЛ).

Уникальность нового комплекса заключается в полноценно реализованной возможности работы с бумажно-масляной изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Лаборатория укомплектована современными диагностическими модулями, незаменимыми при проведении испытаний, измерений, трассировке и плановых проверках КЛ. Встроенный рефлектометр, акустический приёмник, импульсный генератор с приёмником и наушниками и другие приборы позволяют за небольшой промежуток времени локализовать и точно указать место повреждения кабеля. Это крайне важно при эксплуатации линий в городских условиях, где трасса прохождения кабеля благоустроена асфальтовым или плиточным покрытием, а также возможно озеленение территории.

Дополнительным преимуществом новой лаборатории является наличие резервного источника электроснабжения (РИСЭ). Генератор мощностью 6 кВт установлен в испытательном отсеке автомобиля и предназначен для обеспечения работоспособности самой установки в отсутствие стационарного источника электроснабжения. Всё диагностическое оборудование данной ЭТЛ сертифицировано, включено в Государственный реестр средств измерений и прошло обязательную аттестацию.

В планах 2017 года – диагностика и испытания 448 КЛ 6-10 кВ, 2978 элементов оборудования ЛЭП и подстанций 35-110 кВ, осмотр и испытания 28,7 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Для диагностики кабельных линий и подстанционного оборудования в филиале эксплуатируются 22 передвижные электротехнические лаборатории.

«Определение места повреждения кабеля – одна из самых сложных задач в диагностике оборудования, — рассказывает начальник службы диагностики Белгородэнерго Сергей Савченко. – Последние достижения в этом направлении позволяют точно, без ущерба для изоляции проводить испытания современными методами неразрушающего контроля, с высокой точностью определяя расстояние до участка кабеля с ухудшенной изоляцией. Это особенно актуально для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, — высокое значение испытательного напряжения для них может оказаться «смертельным».

Новая лаборатория уже поступила в распоряжение южного участка службы диагностики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и сделает оценку состояния оборудования КЛ ещё эффективнее.

#Новости#Белгородэнерго#Экономика
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