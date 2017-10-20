Нарушений на 714 тысяч рублей нашли в дошкольных учреждениях Белгородской области

За январь-сентябрь региональное управление ведомства провело 76 проверок и оштрафовало дошкольные учреждения на общую сумму 714 тысяч рублей.
В детских садах проверили качество воды и еды, микроклимат и освещённость, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. 1% проб питьевой воды не соответствовал микробиологическим нормам, ещё 2,3 % — санитарно-химическим. У 3,5% проб готовых блюд была ненадлежащая калорийность, а у 0,9% — микробиологические параметры. В 3,8% случаев нашли нарушения микроклимата, в 5,3% — освещённости.
Больше всего претензий было к интерьеру детсадов (не соответствующая росту и возрасту мебель, отделка с нарушением СанПиНа) и организации кухни (несоответствие веса и калорийности блюд, неправильное хранение продуктов и суточных проб, нет документов на продукты). Также проверяющие обнаружили, что некоторые группы переполнены.
Сегодня в области работают 479 ДОУ и 54 ИП, занимающихся присмотром и уходом за дошкольниками. Все эти организации посещают 72,4 тысячи детей, 70,7 тысячи из них находятся там полный день, 1686 детей ходят в группы кратковременного пребывания.