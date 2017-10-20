Нарушений на 714 тысяч рублей нашли в дошкольных учреждениях Белгородской области

Больше всего претензий было к интерьеру детсадов (не соответствующая росту и возрасту мебель, отделка с нарушением СанПиНа) и организации кухни (несоответствие веса и калорийности блюд, неправильное хранение продуктов и суточных проб, нет документов на продукты). Также проверяющие обнаружили, что некоторые группы переполнены.