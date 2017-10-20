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«Команда улётных парней» стала лидером первого дня в полуфинале Слобожанской лиги

20 октября 2017, 13:21
19 октября в Центре молодёжных инициатив Белгорода прошёл первый день полуфинала Слобожанской лиги. За выход в финал боролись четыре команды из Москвы, Донецка и Белгорода.

Полуфинал первого дня открылся по подобию Премьер-лиги общей зажигательной песней с выходом всех участников. Поборолись за выход в финал четыре команды: «Сборная МАИ», «Голова», «Мне бы лето», «Пальцем в небо».

Три конкурса – «Приветствие», «Музыкальный триатлон» и «Музыкальный номер» определили лидеров первого этапа полуфинала. Палитра шуток в «Приветствии» была разнообразной. Почти каждая команда в конкурсе говорила о Белгороде и белгородцах.

Например, команда из Донецка «Пальцем в небо»:

- С детства мечтала, чтобы мой парень был из Белгорода...

- Мы в Белгороде.

- Из Белгорода.

Сборная «Мне бы лето», которая выступила следом:

- Ребят, чтобы победить, нам нужно удивить самих белгородцев.

- О, так я знаю. Я специально для этого мел привёз (достаёт мел).

- Этим ты их никак не удивишь.

- Да ты что! Он же цветной.

«Команда улётных парней» – так себя назвала «Сборная МАИ» – победила во втором конкурсе.

Музыкальный номер стал решающим этапом в игре. Про детство мэра из Твери, осень и парня, который собирался сделать предложение своей девушке, рассказала команда «Пальцем в небо».

«Сборная МАИ» своё музыкальное выступление посвятила молодёжи. В финальном номере она спела песню о том, как «круто» жить с мамой и бабушкой.

«Мне бы лето» рассказала про иностранцев, столкнувшихся с реалиями русского быта, и о проблемах парней в отношениях.

Завершила конкурс команда «Голова». Участники признались, что не успели поздравить президента РФ в этом году с днём рождения и решили поступить мудро, записав поздравление на его 66-летие.

- Просто посмотри в камеру и поздравь президента.

- Владимир Владимирович, с днём рождения!

- Давай как-то по-своему.

- Вован, с днюхой.

- Напомни ему о заслугах.

- Вы очень много сделали для нас.

- Добавь загадочности.

- А самое главное, что вы сделали это....

- Что сделал лично для тебя?

- Спасибо за новые банкноты.

- Уточни.

- Спасибо за возможности посмотреть достопримечательности в тех городах, в которых я не был.

- Похвали его.

- Спасибо за Крым.

- Похвали его планы.

- Спасибо за Каталонию.

- Похвали его цели.

- И за Аляску спасибо.

- Поздравь его.

- С 66-летием.

- Пожелай ему долголетия.

- Желаю отпраздновать 666-летие.

- Лично от себя пожелай.

- Надеюсь, что лично поздравлю его с 666-летием.

- Молодец! Можете же.

Видеопоздравление подготовил участник команды XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

- Вы спросите меня, как я сюда попал? Ну, во-первых, у себя на селе я самый молодой. Во-вторых, на мне нет условки.

По итогам первого дня полуфинала «Мне бы лето» набрала 9.5 балла, «Пальцем в небо» — 9.8, «Голова» — 11.1 балла, «Сборная МАИ» — 12 баллов.

20 октября предстоит выступить командам: «Мама будет рада» (Курск), «Закон и Порядок» (Санкт-Петербург), «Крышка Люка» (Москва), «Компот» (Белгород). Уже вечером любители КВН узнают о том, кто попал в финал.

Напомним, как и в прошлом году, в этом сезоне действует накопительная система баллов. Полученные участниками оценки суммируются. Победителем станет та команда, которая наберёт большее количество баллов.

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#Новости#Слобожанская лига#КВН#Город
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