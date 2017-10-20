«Команда улётных парней» стала лидером первого дня в полуфинале Слобожанской лиги

Полуфинал первого дня открылся по подобию Премьер-лиги общей зажигательной песней с выходом всех участников. Поборолись за выход в финал четыре команды: «Сборная МАИ», «Голова», «Мне бы лето», «Пальцем в небо».
Три конкурса – «Приветствие», «Музыкальный триатлон» и «Музыкальный номер» определили лидеров первого этапа полуфинала. Палитра шуток в «Приветствии» была разнообразной. Почти каждая команда в конкурсе говорила о Белгороде и белгородцах.
Например, команда из Донецка «Пальцем в небо»:
- С детства мечтала, чтобы мой парень был из Белгорода...
- Мы в Белгороде.
- Из Белгорода.
Сборная «Мне бы лето», которая выступила следом:
- Ребят, чтобы победить, нам нужно удивить самих белгородцев.
- О, так я знаю. Я специально для этого мел привёз (достаёт мел).
- Этим ты их никак не удивишь.
- Да ты что! Он же цветной.
«Команда улётных парней» – так себя назвала «Сборная МАИ» – победила во втором конкурсе.
Музыкальный номер стал решающим этапом в игре. Про детство мэра из Твери, осень и парня, который собирался сделать предложение своей девушке, рассказала команда «Пальцем в небо».
«Сборная МАИ» своё музыкальное выступление посвятила молодёжи. В финальном номере она спела песню о том, как «круто» жить с мамой и бабушкой.
«Мне бы лето» рассказала про иностранцев, столкнувшихся с реалиями русского быта, и о проблемах парней в отношениях.
Завершила конкурс команда «Голова». Участники признались, что не успели поздравить президента РФ в этом году с днём рождения и решили поступить мудро, записав поздравление на его 66-летие.
- Просто посмотри в камеру и поздравь президента.
- Владимир Владимирович, с днём рождения!
- Давай как-то по-своему.
- Вован, с днюхой.
- Напомни ему о заслугах.
- Вы очень много сделали для нас.
- Добавь загадочности.
- А самое главное, что вы сделали это....
- Что сделал лично для тебя?
- Спасибо за новые банкноты.
- Уточни.
- Спасибо за возможности посмотреть достопримечательности в тех городах, в которых я не был.
- Похвали его.
- Спасибо за Крым.
- Похвали его планы.
- Спасибо за Каталонию.
- Похвали его цели.
- И за Аляску спасибо.
- Поздравь его.
- С 66-летием.
- Пожелай ему долголетия.
- Желаю отпраздновать 666-летие.
- Лично от себя пожелай.
- Надеюсь, что лично поздравлю его с 666-летием.
- Молодец! Можете же.
Видеопоздравление подготовил участник команды XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
- Вы спросите меня, как я сюда попал? Ну, во-первых, у себя на селе я самый молодой. Во-вторых, на мне нет условки.
По итогам первого дня полуфинала «Мне бы лето» набрала 9.5 балла, «Пальцем в небо» — 9.8, «Голова» — 11.1 балла, «Сборная МАИ» — 12 баллов.
20 октября предстоит выступить командам: «Мама будет рада» (Курск), «Закон и Порядок» (Санкт-Петербург), «Крышка Люка» (Москва), «Компот» (Белгород). Уже вечером любители КВН узнают о том, кто попал в финал.
Напомним, как и в прошлом году, в этом сезоне действует накопительная система баллов. Полученные участниками оценки суммируются. Победителем станет та команда, которая наберёт большее количество баллов.
Фото автора