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110 детей пострадали в 103 авариях в январе-сентябре 2017 года

20 октября 2017, 17:05
На 14,4 % стало больше ДТП с несовершеннолетними и на 11,1% — пострадавших в них детей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Больше всего число таких ДТП выросло в Белгородском (с 7 аварий в прошлом январе-сентябре до 17 в нынешнем), Старооскольском (с 16 до 29), Алексеевском (с 3 до 6) и Чернянском (с 1 до 3) районах. На 22,9 % чаще стали попадать в аварии юные пешеходы (43 ДТП), на 19,4% увеличилось число раненых в них (43 ребёнка). В 47 авариях присутствовали дети-пассажиры (рост 11,9%), 53 из них пострадали (рост 15,2%), сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Традиционно дети чаще попадают в ДТП во время каникул, в области они начнутся 30 октября. К этому времени белгородским школьникам раздадут 1000 светоотражающих элементов и расскажут, как вести себя на улице во время каникул.

#Новости#ДТП#Голосование по Конституции#Общество
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