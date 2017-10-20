110 детей пострадали в 103 авариях в январе-сентябре 2017 года

Больше всего число таких ДТП выросло в Белгородском (с 7 аварий в прошлом январе-сентябре до 17 в нынешнем), Старооскольском (с 16 до 29), Алексеевском (с 3 до 6) и Чернянском (с 1 до 3) районах. На 22,9 % чаще стали попадать в аварии юные пешеходы (43 ДТП), на 19,4% увеличилось число раненых в них (43 ребёнка). В 47 авариях присутствовали дети-пассажиры (рост 11,9%), 53 из них пострадали (рост 15,2%), сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.