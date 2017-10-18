ДНК-анализ всей еды проведут в России

Используемые сейчас технологии не позволяют глубоко исследовать продукт, но с помощью NGS экспертам удалось обнаружить множество нарушений. В некоторых травяных сборах было меньше видов трав, чем заявлено на этикетке, зато присутствовала плесень. Аккураевый мёд отдельных производителей после ДНК-анализа оказался дешёвым подсолнечниковым мёдом.