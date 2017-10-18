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ДНК-анализ всей еды проведут в России

18 октября 2017, 16:22
Проект по исследованию продуктов с помощью высокопроизводительного чтения генома (NGS) запустили учёные из Сколкова, НИИ эпидемиологии Роспортебнадзора и МГУ при поддержке Минобрнауки.

К 2019 году российские учёные разработают стандарт проверки продовольственной продукции по этой технологии, пишет «Российская газета». Они выработают протокол выделения ДНК, систему подготовки проб для разного оборудования, создадут программу-анализатор и базу данных геномных маркеров.

Используемые сейчас технологии не позволяют глубоко исследовать продукт, но с помощью NGS экспертам удалось обнаружить множество нарушений. В некоторых травяных сборах было меньше видов трав, чем заявлено на этикетке, зато присутствовала плесень. Аккураевый мёд отдельных производителей после ДНК-анализа оказался дешёвым подсолнечниковым мёдом.

Технология высокопроизводительного секвенирования ДНК давно распространена в медицине: таким способом находят маркеры болезней и «мишени» для таргетной онкотерапии. На Западе только недавно стали использовать NGS при проверке продовольствия, скоро такая возможность появится и в России.

#Новости#Днк#Общество
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