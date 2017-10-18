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Число свадеб резко выросло в 2017 году в Белгородской области

18 октября 2017, 11:46
В январе-августе 2017 года узаконили свои отношения 7707 пар – на 1179 браков больше, чем за восемь месяцев 2016 года.

При этом число разводов осталось на прежнем уровне – 4483, всего на 6 разводов больше, чем за восемь месяцев 2016 года. На 1000 браков в январе-августе 2017 года пришлось 582 развода против 686 – в январе-августе 2016 года.

За восемь месяцев в Белгородской области родились 10 115 детей, количество новорождённых снизилось на 1436. При этом число умерших составило 14 222 человека, в регионе продолжает наблюдаться естественная убыль населения – 4107 человек за восемь месяцев. В возрасте до года умерли 53 ребёнка. За аналогичный период прошлого года умерли 78 малышей, сообщает Белгородстат.

Миграционный прирост населения по области составил 3070 человек.

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