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Стойленский ГОК приступил к осеннему благоустройству территории

17 октября 2017, 15:08
В экологическую акцию по озеленению и благоустройству территории крупнейшего предприятия региона, входящего в Группу НДМК, активно включились все цеха и подразделения комбината.


Как сообщает пресс-служба комбината, на дробильно-сортировочном участке обогатительной фабрики, в рудоуправлении и автотранспортном цехе провели санитарную обработку старых деревьев: обрезали сухие стволы и ветки, оформили кроны. В ближайшее время такую же обработку зелёных насаждений проведут на фабричной площадке комбината.

Кроме этого в октябре представители подрядной организации провели оценку состояния лесополосы, высаженной в этом году на границе санитарно-защитной зоны Стойленского ГОКа, и добавили новые саженцы вместо не прижившихся деревьев.

Многие из подразделений комбината высаживают деревья на своих территориях. Например, у главного здания ремонтного комплекса каждый сезон появляются зеленые новички. В этом году ремонтники высадили здесь около 100 деревьев, среди которых туи, можжевельник, кавказские сосны и даже грецкий орех.

С начала 2017 года на реализацию различных экологических программ Стойленским ГОКом было направлено более 83 млн рублей, что позволило выполнить 35 мероприятий по защите окружающей среды.

В течение года специалисты комбината ведут контроль над соблюдением установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух, сбросов вредных веществ в поверхностные воды и почву, за обращением с опасными отходами.

Программы Стойленского ГОКа – часть масштабной работыпо реализации экологической программы Группы НЛМК, рассчитанной на период до2020 года. Программа является частью «Стратегии 2017» и направлена надальнейшую минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение уровнянаилучших экологических стандартов в мировой металлургии.

#Новости#Стойленский ГОК#Благоустройство#Голосование по Конституции#Общество
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