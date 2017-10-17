Стойленский ГОК приступил к осеннему благоустройству территории

Как сообщает пресс-служба комбината, на дробильно-сортировочном участке обогатительной фабрики, в рудоуправлении и автотранспортном цехе провели санитарную обработку старых деревьев: обрезали сухие стволы и ветки, оформили кроны. В ближайшее время такую же обработку зелёных насаждений проведут на фабричной площадке комбината.
Кроме этого в октябре представители подрядной организации провели оценку состояния лесополосы, высаженной в этом году на границе санитарно-защитной зоны Стойленского ГОКа, и добавили новые саженцы вместо не прижившихся деревьев.
Многие из подразделений комбината высаживают деревья на своих территориях. Например, у главного здания ремонтного комплекса каждый сезон появляются зеленые новички. В этом году ремонтники высадили здесь около 100 деревьев, среди которых туи, можжевельник, кавказские сосны и даже грецкий орех.
С начала 2017 года на реализацию различных экологических программ Стойленским ГОКом было направлено более 83 млн рублей, что позволило выполнить 35 мероприятий по защите окружающей среды.
В течение года специалисты комбината ведут контроль над соблюдением установленных нормативов выбросов в атмосферный воздух, сбросов вредных веществ в поверхностные воды и почву, за обращением с опасными отходами.
Программы Стойленского ГОКа – часть масштабной работыпо реализации экологической программы Группы НЛМК, рассчитанной на период до2020 года. Программа является частью «Стратегии 2017» и направлена надальнейшую минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение уровнянаилучших экологических стандартов в мировой металлургии.