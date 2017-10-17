Стойленский ГОК приступил к осеннему благоустройству территории

Многие из подразделений комбината высаживают деревья на своих территориях. Например, у главного здания ремонтного комплекса каждый сезон появляются зеленые новички. В этом году ремонтники высадили здесь около 100 деревьев, среди которых туи, можжевельник, кавказские сосны и даже грецкий орех.