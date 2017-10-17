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Охотничьи и спортивные ружья в России теперь регистрируют 30 дней

17 октября 2017, 14:44
В Нацгвардии утвердили новый административный регламент.

В документе определены сроки оказания госуслуг по выдаче лицензий на спортивное или охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие и спортивное пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж и патроны. Выдать лицензию или сообщить об отказе должны в течение 30 календарных дней после подачи заявления. На переоформление лицензии или решение об отказе должно уйти максимум 14 дней. Установлено максимальное время ожидания в очереди — 15 минут.

Подробно описана схема проверки условий хранения оружия и боеприпасов. Представитель федеральной службы и заявитель заранее договариваются по телефону или электронной почте о дате и времени проверки. Сотрудник Росгвардии проверяет гражданина сам или на основании докладной, сделанной начальнику подразделения. Если заявитель живёт далеко от представительства Нацгвардии или к нему трудно добраться, гвардейцы направят запрос в районное отделение МВД, и проверку проведут местные полицейские.

Лицензионно-разрешительную деятельность передали Росгвардии весной 2016 года.

Сейчас россияне законно владеют 909 тыс. травматических пистолетов, 4,4 млн охотничьих гладкостволок и 886 тыс. нарезных винтовок и карабинов, пишет «Российская газета».

#Новости#Охота#Общество
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