Охотничьи и спортивные ружья в России теперь регистрируют 30 дней

В документе определены сроки оказания госуслуг по выдаче лицензий на спортивное или охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, охотничье пневматическое оружие и спортивное пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж и патроны. Выдать лицензию или сообщить об отказе должны в течение 30 календарных дней после подачи заявления. На переоформление лицензии или решение об отказе должно уйти максимум 14 дней. Установлено максимальное время ожидания в очереди — 15 минут.