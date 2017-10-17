Из печати вышел новый выпуск глянцевого издания «STYLE Гид Инфо»

В рубрике Business o восьмой международной выставке ювелирных часовых брендов дал отчёт первый ювелирный завод Черноземья «КАРАТ». Об успехе рынка облачных решений и виртуальных хранилищ рассказал заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Зеленин. Компания CSN представила формулу идеального сайта.
«Ткань для персоны» – о новом текстильном тренде в рубрике BUILDING & DESIGN поведала Галина Абу Шинар, руководитель салона дизайна текстиля «ШАТО». Руководитель салона итальянской мебели Viva Bene Алёна Масалова рассказала о том, как должна выглядеть современная спальня. А Светлана Малькова, руководитель собственной студии дизайна, представила современные интерьерные решения. В этой же рубрике можно найти предложения от салона авторской мебели LEMAX, салона VENETA , органичные решения для дома от компаний «Автор», «ГИПЕРСТРОЙ», «Дядя Шкаф», «Сервант», «Декоратор», «Белла Ноче» и многих других.
В рубрике Health &Beauty Юрий Мезенцев, врач-косметолог, специалист по инъекционным методамомоложения рассказал о деформационном виде старения. Руководитель«Студии эстетики ногтей Екатерины Орловой» представила новый уровень стандартов и сервиса, а салон красоты «СтильЖизни» – актуальные осенние процедуры.