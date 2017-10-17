105 машин сгорели в Белгородской области с начала 2017 года

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, за девять месяцев 2017 года в регионе сгорели 105 машин.
Самая распространённая причина пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (46 случаев). Далее следуют поджоги (28) и неосторожное обращение с огнём (6).
Также за девять месяцев в Белгородской области случилось 607 пожаров различных строений. В результате погибли 45 человек, пострадали 30.
Чаще всего к трагедии приводят нарушение правил эксплуатации электрооборудования (206 пожаров), неосторожное обращение с огнём (129) и нарушение правил эксплуатации печей (39).
В случае происшествия звоните в Единую службу спасения по телефону «112» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.