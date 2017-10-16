Три иномарки сгорели в выходные в Белгородской области

Чтобы избежать пожаров, ГУ МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям вовремя проходить техосмотр, иметь в салоне автомобиля огнетушитель, следить за исправностью электрооборудования и топливной аппаратуры двигателя, не держать легковоспламеняемые предметы в моторном отсеке. При обнаружении возгорания следует сообщить о нём по телефону «112» или «101».