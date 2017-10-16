Три иномарки сгорели в выходные в Белгородской области

14 октября в Старом Осколе в микрорайоне Королёва произошёл пожар в автомобиле Skoda. Огонь повредил машину полностью. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
В этот же день в Шебекино в переулке Ломоносова произошёл пожар в Hundai Elantra. Огнём повреждена задняя часть автомобиля. Предполагаемая причина – поджог.
15 октября в Старом Осколе в микрорайоне Старая Мельница сгорел автомобиль Mazda СХ-5. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Чтобы избежать пожаров, ГУ МЧС России по Белгородской области рекомендует водителям вовремя проходить техосмотр, иметь в салоне автомобиля огнетушитель, следить за исправностью электрооборудования и топливной аппаратуры двигателя, не держать легковоспламеняемые предметы в моторном отсеке. При обнаружении возгорания следует сообщить о нём по телефону «112» или «101».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области