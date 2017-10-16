Два миллиона рублей разделили губкинские финалисты программы «Металлоинвеста» «Сделаем мир ярче» этого года

Специалисты, которые занимаются оформлением сценического пространства, – это люди-самородки, их единицы. Наш проект «Волшебный мир декора» позволит обучать детей этому искусству: они будут сами разрабатывать декорации, продумывать оформление сцены. Вы приходите на наши мероприятия? Вы видите наше оформление? Вам нравится? Всё это результат творческого труда талантливого художника Елены Петренко. Такого сценического декора как у нас в «Форуме» нет нигде в области – и она готова передать своё мастерство подрастающим художникам-оформителям. А средства гранта позволят нам приобрести плоттер для широкоформатной печати декораций и мультимедийное оборудование. Это очень дорогая техника, но теперь она стала доступна нам и станет прекрасным средством для того, чтобы дети реализовывали свои таланты на сценической площадке. Спасибо «Металлоинвесту» за эту прекрасную возможность. Людмила Коротеева и.о. директора ЦКР «Форум», заслуженный работник культуры РФ