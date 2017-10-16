Два миллиона рублей разделили губкинские финалисты программы «Металлоинвеста» «Сделаем мир ярче» этого года

В этом году победители разделили премиальный фонд компании в размере 2 млн рублей. Средства «Металлоинвеста» позволят реализовать проекты, призванные развивать творческий потенциал юных губкинцев.
На протяжении 16 лет подряд Губкин держит марку лучшего района Белгородчины по организации культурно-массовой работы. Это очень приятно и очень почётно. Компания «Металлоинвест» и её предприятие Лебединский ГОК вносят свой вклад в эту работу, направляя миллионы рублей на то, чтобы в домах культуры звучали новые, качественные инструменты, чтобы наши дети блистали на сцене в красивых концертных костюмах, чтобы стремились, мечтали, развивали свои таланты. Программа «Сделаем мир ярче», которую мы реализуем совместно с администрацией Губкина, нашла активную поддержку в культурной среде нашей территории, а именно – в вашем лице. Это очень здорово, значимо и стоит многих слов благодарности. Я поздравляю вас с победой и желаю не останавливаться на этом замечательном пути – делать мир ярче! Леонид Альяных директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
В этом году материальной поддержкой компании «Металлоинвест» заручились семь проектов учреждений образования и культуры Губкина.
Грант в размере 163 000 рублей вручили Дому народного творчества на воплощение проекта «Сохраняя традиции – сохраним историю», который направлен на сбережение культурного наследия территории.
Два грантовых сертификата компания направила на реализацию проектов Дворца детского творчества «Юный губкинец»: 237 000 рублей за проект «Поющий мир» учреждение использует, чтобы популяризовать направление «хоровое пение» и привлекать к нему всё больше юных певцов. Второй грант в размере 413 000 рублей применят на развитие научно-исследовательских и проектных способностей учащихся городского округа.
Губкинский краеведческий музей потратит 40 000 рублей на реализацию проекта «Вовлечение школьников в культурную среду Губкинского городского округа на примере деятельности одарённых детей «Творчество юных».
52 000 рублей послужат развитию познавательных и творческих способностей у детей младших классов. За проект «Путешествие в Ямскую степь» награждена Центральная библиотечная система №1.
Станция юных техников, которая уже освоила 1 млн рублей грантовых средств по программе «Сделаем мир ярче» в 2016 и смогла серьёзно укрепить свою материально-техническую базу (здесь появился дорогостоящий гравировальный станок, современное компьютерное оборудование и 10 комплектов роботов), в этом году вновь стала обладателем гранта. Сертификат на 350 000 рублей позволит реализовать проект «Детский технопарк «Моделирование без границ»: приобрести 3D-ручки, новые ноутбуки, 3D-принтер. Эти девайсы помогут развивать направление робототехники и принести воспитанникам станции новые победы на всероссийских конкурсах.
Сертификат на сумму 745 000 рублей на реализацию проекта «Волшебный мир декора» вручили Центру культурного развития «Форум». Обладатели самого крупного гранта компании уже готовы начать обучение детей сценическому дизайну.
Специалисты, которые занимаются оформлением сценического пространства, – это люди-самородки, их единицы. Наш проект «Волшебный мир декора» позволит обучать детей этому искусству: они будут сами разрабатывать декорации, продумывать оформление сцены. Вы приходите на наши мероприятия? Вы видите наше оформление? Вам нравится? Всё это результат творческого труда талантливого художника Елены Петренко. Такого сценического декора как у нас в «Форуме» нет нигде в области – и она готова передать своё мастерство подрастающим художникам-оформителям. А средства гранта позволят нам приобрести плоттер для широкоформатной печати декораций и мультимедийное оборудование. Это очень дорогая техника, но теперь она стала доступна нам и станет прекрасным средством для того, чтобы дети реализовывали свои таланты на сценической площадке. Спасибо «Металлоинвесту» за эту прекрасную возможность. Людмила Коротеева и.о. директора ЦКР «Форум», заслуженный работник культуры РФ
Программа «Сделаем мир ярче» стартовала в 2013 году и реализуется в рамках трёхстороннего соглашения о социально-экономическом партнёрстве между компанией «Металлоинвест» и правительством Белгородской области. Программа также реализуется в Старом Осколе, где расположено ещё одно предприятие «Металлоинвеста» – Оскольский электрометаллургический комбинат.
Ни для кого не секрет, что самые надёжные инвестиции – это инвестиции в воспитание наших детей. Интеллектуальные, социальные, материальные – они всегда приносят добрые плоды. А если эти инвестиции объединяются ради благой цели, как в нашем случае, то мы получаем синергетический эффект. Благодаря тому, что профессионалов от культуры материально поддерживает компания «Металлоинвест», в Губкине появляется всё больше одарённых детей. Например, когда компания финансово поддержала станцию юных техников, они, воодушевленные новыми техническими возможностями, в одночасье вышли на всероссийский конкурс. Здорово, что мы можем позволить своим детям создать такие потрясающие возможности для развития и творчества, ведь они наше будущее, наша надежда и опора». Светлана Жирякова заместитель главы администрации Губкинского городского округа по социальному развитию