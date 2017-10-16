Белгородская сбытовая компания: Современный счётчик – точные начисления

Обязательной замене подлежат счётчики электроэнергии с истёкшим сроком государственной поверки, с дефектом корпуса или смотрового стекла, с неработающим счётным механизмом, с погрешностью показаний при калибровке более чем 2,5%, т.е. с классом точности ниже 2,0. Если прибор учёта подходит под один из вышеперечисленных пунктов, а его владелец проживаете в многоквартирном доме, необходимо подать заявку в офис АО «Белгородэнергосбыт». При себе иметь паспорт. Важно: заявку на замену прибора учёта может оформить любой из домочадцев, вне зависимости от права собственности на квартиру или прописки.