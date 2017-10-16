Белгородская сбытовая компания: Современный счётчик – точные начисления

Речь идёт о замене устаревших электросчётчиков на новые, с более высоким классом точности. Для оформления комплексной заявки за 9 месяцев 2017 года в компанию обратились более 3 400 абонентов, проживающих в многоквартирных жилых домах. Тем не менее, вопрос замены приборов учёта для многих жителей региона остается актуальным.
Счётчики класса точности 2.5 не рассчитаны на использование современной энергоемкой бытовой электротехники, что приводит к их перегрузке и, как следствие, увеличивает риск возгораний.
Иван Кузнецов
начальник отдела обслуживания клиентов
Обязательной замене подлежат счётчики электроэнергии с истёкшим сроком государственной поверки, с дефектом корпуса или смотрового стекла, с неработающим счётным механизмом, с погрешностью показаний при калибровке более чем 2,5%, т.е. с классом точности ниже 2,0. Если прибор учёта подходит под один из вышеперечисленных пунктов, а его владелец проживаете в многоквартирном доме, необходимо подать заявку в офис АО «Белгородэнергосбыт». При себе иметь паспорт. Важно: заявку на замену прибора учёта может оформить любой из домочадцев, вне зависимости от права собственности на квартиру или прописки.
Стоимость комплексной заявки, включая приобретение прибора учёта электроэнергии, – от 1 830 до 2 000 рублей (в зависимости от выбранного счётчика).
С целью усовершенствования процесса обслуживания клиентов в 2017 году Белгородэнергосбытом реализована возможность предварительной записи для оформления заявки по телефону Контакт-центра 1-3-5-7 и организована отдельная очередь, что позволяет потребителям сократить время ожидания. Срок выполнения работ сокращён до двух недель.
Алгоритм действий по замене прибора учета прост:
Сразу же после завершения процедуры замены счётчика проводится проверка схемы включения с последующей пломбировкой. По её результатам составляется акт, который специалист, осуществляющий замену счетчика, самостоятельно передаёт в АО «Белгородэнергосбыт», исключая очное присутствие потребителя при передаче документа, что значительно экономит не только время абонента, но и позволяет снизить очереди в офисах ресурсоснабжающей компании.
Потребителям электроэнергии, проживающим в частном секторе, для оформления заявки на замену прибора учёта можно также обращаться в офисы филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго». Контактный телефон – 1-3-5-0.