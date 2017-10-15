Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Старом Осколе

Крупная авария с большим числом пострадавших случилась в 12:30 в Старом Осколе на перекрёстке улиц Ровенская и Григорьевская. «Хёндай Гетц» не уступил дорогу маршрутному автобусу «Мерседес». 27-летнюю виновницу аварии госпитализировали в первую горбольницу. Пять пассажиров автобуса, в том числе две 15-летние девушки, обратились за медицинской помощью, им назначили амбулаторное лечение.
Четыре человека, в том числе 2-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «Тойоты» и «Вольво» на автодороге Белгород – Грайворон в Борисовском районе. В Борисовскую ЦРБ отвезли обоих водителей 51 и 37 лет и двух пассажиров «Вольво» – 37-летнюю женщину и ребёнка.
Ещё три человека попали в больницу после столкновения ВАЗ-2109 и «Рено Логан» на автодороге Крым – Ивня – Ракитное в Ивнянском районе. В ДТП пострадали 38-летний пассажир «девятки» и две пассажирки «Рено» 46 и 43 лет.
В 09:15 на перекрёстке улиц Есенина и Будённого в Белгороде «Киа Пиканто» не уступила дорогу «Ниве», 57-летний водитель последней доставлен в первую горбольницу. После оказания медпомощи его отпустили.
В 16:00 на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде «Фольксваген Пассат» сбил 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали в областную детскую больницу.
В 18:25 на улице Восточной областного центра под колёса ВАЗ-21099 попала 50-летняя женщина, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. После оказания медпомощи в травмпункте № 2 её отпустили домой.
На автодороге Разумное – Севрюково – Новосадовый в Белгородском районе «ЗАЗ Ланос» вылетел с трассы. 38-летнего водителя госпитализировали в первую горбольницу Белгорода.
Фото областного управления ГИБДД