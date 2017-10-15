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Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Старом Осколе

15 октября 2017, 21:38
14 октября в Белгородской области зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 22 человека, в том числе четыре ребёнка.

Крупная авария с большим числом пострадавших случилась в 12:30 в Старом Осколе на перекрёстке улиц Ровенская и Григорьевская. «Хёндай Гетц» не уступил дорогу маршрутному автобусу «Мерседес». 27-летнюю виновницу аварии госпитализировали в первую горбольницу. Пять пассажиров автобуса, в том числе две 15-летние девушки, обратились за медицинской помощью, им назначили амбулаторное лечение.

Четыре человека, в том числе 2-летний ребёнок, получили травмы при столкновении «Тойоты» и «Вольво» на автодороге Белгород – Грайворон в Борисовском районе. В Борисовскую ЦРБ отвезли обоих водителей 51 и 37 лет и двух пассажиров «Вольво» – 37-летнюю женщину и ребёнка.

Ещё три человека попали в больницу после столкновения ВАЗ-2109 и «Рено Логан» на автодороге Крым – Ивня – Ракитное в Ивнянском районе. В ДТП пострадали 38-летний пассажир «девятки» и две пассажирки «Рено» 46 и 43 лет.

В 09:15 на перекрёстке улиц Есенина и Будённого в Белгороде «Киа Пиканто» не уступила дорогу «Ниве», 57-летний водитель последней доставлен в первую горбольницу. После оказания медпомощи его отпустили.

В 16:00 на малом проезде проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде «Фольксваген Пассат» сбил 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Его госпитализировали в областную детскую больницу.

В 18:25 на улице Восточной областного центра под колёса ВАЗ-21099 попала 50-летняя женщина, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. После оказания медпомощи в травмпункте № 2 её отпустили домой.

На автодороге Разумное – Севрюково – Новосадовый в Белгородском районе «ЗАЗ Ланос» вылетел с трассы. 38-летнего водителя госпитализировали в первую горбольницу Белгорода.

Фото областного управления ГИБДД

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