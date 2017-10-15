Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Старом Осколе

Крупная авария с большим числом пострадавших случилась в 12:30 в Старом Осколе на перекрёстке улиц Ровенская и Григорьевская. «Хёндай Гетц» не уступил дорогу маршрутному автобусу «Мерседес». 27-летнюю виновницу аварии госпитализировали в первую горбольницу. Пять пассажиров автобуса, в том числе две 15-летние девушки, обратились за медицинской помощью, им назначили амбулаторное лечение.