Спортсмены Стойленского ГОКа демонстрируют хорошие результаты

Как сообщает пресс-служба комбината, на этот раз в борьбу за первенство вступили волейболисты семи цехов. В итоге победителем состязаний признана команда цеха железнодорожного транспорта, на втором месте – ремонтный комплекс. Тройку лидеров соревнований замкнули волейболисты рудоуправления.