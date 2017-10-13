Спортсмены Стойленского ГОКа демонстрируют хорошие результаты

Как сообщает пресс-служба комбината, на этот раз в борьбу за первенство вступили волейболисты семи цехов. В итоге победителем состязаний признана команда цеха железнодорожного транспорта, на втором месте – ремонтный комплекс. Тройку лидеров соревнований замкнули волейболисты рудоуправления.
Впереди у работников Стойленского ГОКа – соревнования по мини-футболу, бадминтону и армрестлингу, после которых станет известно, какое структурное подразделение предприятия возьмет главный кубок спортивного сезона.
Помимо корпоративной спартакиады работники Стойленского ГОКа активно участвуют в городских и областных спортивных мероприятиях.
Так, в городском легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти Виктора Симурзина, представитель цеха железнодорожного транспорта СГОКа Владимир Межуев в возрастной категории М51-60 первым пересек финишную черту, его коллега Михаил Дровяных – третьим.
В областном легкоатлетическом кроссе сборная Старого Оскола, в состав которой вошли стойленцы, признана абсолютным победителем. В личном зачете бронзовым призером этих состязаний стала Ольга Андрианова из исполнительной дирекции комбината. Работник ремонтного комплекса Анатолий Батищев занял пятое место.
На VIII спартакиаде трудящихся предприятий и организаций Старооскольского городского округа стойленские спортсмены Елена Дергачева, Виталий Исаев, Ольга Андрианова, Сергей Стретенский и Федор Удовиченко достойно представили комбинат на соревнованиях по настольному теннису, оказавшись на третьей ступени пьедестала.
В соревнованиях гиревиков сильнейшие работники комбината – Эдуард Тюлев, Алексей Никулин, Александр Помельников, Олег Тюлев, Алексей Гончаров, Вячеслав Червенко, Владимир Зангиев и Данил Столяров – заняли третье общекомандное место.
Стойленцы также стали участниками «Оскольского полумарафона», который собрал около тысячи любителей бега из многих регионов страны. Ольга Андрианова и Анатолий Батищев преодолели маршрут, пролегающий по центральным улицам города, и заняли почётное третье место в абсолютном первенстве.