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Рейд по должникам среди владельцев торговых точек прошёл в Белгороде

13 октября 2017, 17:51
На сегодняшний день предприниматели Белгорода задолжали налоговой 41 миллион рублей.

Сотрудники налоговой службы совместно с судебными приставами провели рейд по предпринимателям-должникам. В поле зрения на этот раз оказались владельцы торговых точек на рынке Белгорода.

Одна из действенных мер, после которой долги начинают выплачивать, – арест имущества. До этого стараются не доводить: обещают с долгами рассчитаться в кратчайшие сроки или же платят на месте.

На 1 октября 2017 года задолженность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в ИФНС по Белгороду, составляет 41 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 12 тысяч постановлений на взыскание неуплаченных сумм.

Взыскание задолженности через приставов ведёт к дополнительным платежам. Это 7 % исполнительного сбора, а также сумма госпошлины.

Долги у всех разные: у кого 5000, у кого 125 000. Увидев приставов, многие модули поспешно закрываются, но это не решает их проблем. Рейды проводятся регулярно, платить придётся в любом случае.

Фото Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

#Новости#Судебные приставы#Рейды#Город
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