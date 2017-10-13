Рейд по должникам среди владельцев торговых точек прошёл в Белгороде

Сотрудники налоговой службы совместно с судебными приставами провели рейд по предпринимателям-должникам. В поле зрения на этот раз оказались владельцы торговых точек на рынке Белгорода.
Одна из действенных мер, после которой долги начинают выплачивать, – арест имущества. До этого стараются не доводить: обещают с долгами рассчитаться в кратчайшие сроки или же платят на месте.
На 1 октября 2017 года задолженность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учёте в ИФНС по Белгороду, составляет 41 млн рублей. В службу судебных приставов направлено 12 тысяч постановлений на взыскание неуплаченных сумм.
Взыскание задолженности через приставов ведёт к дополнительным платежам. Это 7 % исполнительного сбора, а также сумма госпошлины.
Долги у всех разные: у кого 5000, у кого 125 000. Увидев приставов, многие модули поспешно закрываются, но это не решает их проблем. Рейды проводятся регулярно, платить придётся в любом случае.
Фото Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области