Морозостойкий сорт хурмы вывел селекционер в Белгородской области

Всё началось в начале 2000-х – свой участок обязывал заниматься земледелием. Владимир Евдокимов родом из Ташкента, поэтому и появилось такое желание – иметь в саду фрукты, знакомые и любимые с детства. Но наши климатические условия не подходят южным растениям. Помочь в этом вопросе смогли американские специалисты, которые прислали семена. И с того момента начались эксперименты. Было трудно, не всем саженцам удалось перезимовать. В итоге на сегодняшний день сад плодоносит, растут и молодые деревья.
Во дворе белгородца насчитывается больше десятка сортов хурмы, четыре сорта инжира, два сорта граната, растут также виноград, персики, кизил. Как удалось в наших условиях добиться такого результата? Методом проб и ошибок, отвечает садовод.
Единственный местный сорт хурмы «Белогорье» удалось вывести, основываясь на виргинском сорте. Работа проведена серьёзная. Владимир Михайлович сам разработал определённые технологии, попробовал и семенные, и вегетативные способы. Результат – на восьмой год появились красивые плоды с отличным вкусом. Кстати, особого ухода эта морозостойкая хурма не требует: на зиму её не укрывают.
Инжир даёт урожай два раза в год – осенью и летом, а вот гранат плодоносит единожды. В Белгородской области богатство урожая напрямую зависит от того, как растения перенесли зиму. Обычно куст граната может подарить до 20 плодов весом до 500 граммов.
Конечно, говорит Владимир Евдокимов, из-за основной работы времени на сад остаётся не так много. Но любимое дело оставлять не собирается, эксперименты продолжит.
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