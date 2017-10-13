Морозостойкий сорт хурмы вывел селекционер в Белгородской области

Всё началось в начале 2000-х – свой участок обязывал заниматься земледелием. Владимир Евдокимов родом из Ташкента, поэтому и появилось такое желание – иметь в саду фрукты, знакомые и любимые с детства. Но наши климатические условия не подходят южным растениям. Помочь в этом вопросе смогли американские специалисты, которые прислали семена. И с того момента начались эксперименты. Было трудно, не всем саженцам удалось перезимовать. В итоге на сегодняшний день сад плодоносит, растут и молодые деревья.