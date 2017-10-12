Золотые медали на чемпионате мира выиграли рафтингистки из Старого Оскола

Золотые медали в классе R6 завоевали спортсменки из туристического клуба «Штурм» в группе юниорок до 19 лет. В состав команды вошли Надежда Остапенко, Александра Дядюченко, Екатерина Лукьянова, Анастасия Ерёменко, Вероника Калитвинцева и Лана Стернат. Тренирует девушек Вера Малахова.