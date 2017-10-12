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Золотые медали на чемпионате мира выиграли рафтингистки из Старого Оскола

12 октября 2017, 22:49
Соревнования проходили со 2 по 9 октября на реке Йошино в Японии.

Золотые медали в классе R6 завоевали спортсменки из туристического клуба «Штурм» в группе юниорок до 19 лет. В состав команды вошли Надежда Остапенко, Александра Дядюченко, Екатерина Лукьянова, Анастасия Ерёменко, Вероника Калитвинцева и Лана Стернат. Тренирует девушек Вера Малахова.

По итогам спринта рафтингистки из Белгородской области стали третьими, зато три следующие дисциплины – параллельный спринт, слалом и длинную гонку – уверенно выиграли, в итоге набрав 979 очков.

Всего в копилке сборной России на этом чемпионате три медали, сообщили на сайте администрации Старооскольского городского округа.

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