Золотые медали на чемпионате мира выиграли рафтингистки из Старого Оскола

Золотые медали в классе R6 завоевали спортсменки из туристического клуба «Штурм» в группе юниорок до 19 лет. В состав команды вошли Надежда Остапенко, Александра Дядюченко, Екатерина Лукьянова, Анастасия Ерёменко, Вероника Калитвинцева и Лана Стернат. Тренирует девушек Вера Малахова.
По итогам спринта рафтингистки из Белгородской области стали третьими, зато три следующие дисциплины – параллельный спринт, слалом и длинную гонку – уверенно выиграли, в итоге набрав 979 очков.
Всего в копилке сборной России на этом чемпионате три медали, сообщили на сайте администрации Старооскольского городского округа.