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Зелёная вода может потечь из кранов в квартирах Белгорода

12 октября 2017, 14:25
Сегодня в сетевую воду контура Белгородской ТЭЦ ввели краситель флуоресцеин.
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ЖКХ

Флуоресцеин – органический краситель, он абсолютно безопасен для человека. С его помощью выявят возможные места утечек в тепловых сетях города.

Краситель поможет нам определить место повреждения трубопровода, а также неполадки в работе бойлерных установок, расположенных в жилых домах, и до наступления холодов устранить их. Михаил Чефрановуправляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»

Как разъяснили в пресс-службе компании, в случае, если в доме неисправен бойлер, зелёная вода может пойти и из крана горячей воды. В случае её обнаружения нужно сообщить об этом в «Городские тепловые сети» по телефону 34-02-03 и в жилищную компанию, обслуживающую дом.

Этот метод определения утечек широко и эффективно применяется в системе теплоснабжения. Он помогает оценить надёжность сетей, оборудования, а также выявить места незаконного отбора сетевой воды.

#Новости#Отопление жилых домоы#Водопровод#Зелёная вода#Квадра#ЖКХ#Город
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