Зелёная вода может потечь из кранов в квартирах Белгорода

Как разъяснили в пресс-службе компании, в случае, если в доме неисправен бойлер, зелёная вода может пойти и из крана горячей воды. В случае её обнаружения нужно сообщить об этом в «Городские тепловые сети» по телефону 34-02-03 и в жилищную компанию, обслуживающую дом.