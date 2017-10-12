Зелёная вода может потечь из кранов в квартирах Белгорода

Флуоресцеин – органический краситель, он абсолютно безопасен для человека. С его помощью выявят возможные места утечек в тепловых сетях города.
Краситель поможет нам определить место повреждения трубопровода, а также неполадки в работе бойлерных установок, расположенных в жилых домах, и до наступления холодов устранить их. Михаил Чефрановуправляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»
Как разъяснили в пресс-службе компании, в случае, если в доме неисправен бойлер, зелёная вода может пойти и из крана горячей воды. В случае её обнаружения нужно сообщить об этом в «Городские тепловые сети» по телефону 34-02-03 и в жилищную компанию, обслуживающую дом.
Этот метод определения утечек широко и эффективно применяется в системе теплоснабжения. Он помогает оценить надёжность сетей, оборудования, а также выявить места незаконного отбора сетевой воды.